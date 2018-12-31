暹羅貓緊貼捕蚊燈「取暖」　烤焦臉無奈：怎麼不會熱？

▲喵在捕蚊燈旁邊「取暖」。（圖／網友Cat D. Wang授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這個壞掉了？新竹網友‎Cat D. Wang‎ 日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張照片，內容是自家喵主子「王小狗」在捕蚊燈旁一動也不動，就像是在等著取暖一樣，十分逗趣。飼主也模仿喵的口吻為照片寫下註解，「奇怪，我都貼這麼近了怎麼不會暖？」

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▲王小狗趴在捕蚊燈旁邊。

從照片中可以看到，王小狗呆萌地坐在「捕蚊燈」旁邊，亮亮的燈讓牠誤以為可以取暖，最後還整隻喵趴在一旁，但是這個「暖爐」似乎不太溫暖！飼主受訪時提到，其實當時王小狗是在那邊偷聽人類講話，剛好在捕蚊燈旁覺得有趣才拍下，事實上，汪小狗可是有「媽媽大腿」當專屬暖爐，再冷的冬天都不怕。

▲喵：我的藍眼睛很迷人吧！

飼主也提到，王小狗是12年前認養回家，因小時候吃飯時會發出低吼聲音，就像隻汪汪一樣才幫牠取了這個名字。喵皇個性非常地黏人，喜歡跟在身邊聽人類說話，睡覺時需要人陪，完全是個撒嬌鬼，同時也因為有王小狗的存在，可以幫助家人穩定情緒、安撫陪伴，是家庭不可或缺的一員。

▲王小狗會和寶寶爭寵。

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王小狗「假裝」取暖照一上傳後，立刻引來不少網友按讚留言，「怎麼看起來像捕蚊燈，謀燒啊！」、「這奴才不行，主子氣到臉都黑了！」、「竟敢欺騙我！」、「毛都快要燒焦了啦」、「頭都焦了隔麥燒」、「原來是小狗啊！難怪暖爐會變捕蚊燈」、「喵：這個有時還會漏電，是不是壞掉了？」。

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