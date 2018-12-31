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賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心

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▲賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲小馬力手術順利。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

記者何睿宜／新北報導

「我從小喜歡狗狗，但今天我才知道……原來我養不起狗狗。」家住瑞芳的曾大哥日前發現，愛犬「小馬力」疑似遭人打斷腿，就醫後得知若動手術接腿約需5萬元，讓平日靠賣茶照顧臥床百歲老父的他頓時倍感壓力，擔心「今日有錢救狗，日後沒錢救人」。曾大哥為此內心交戰了幾天，最後決定咬牙讓小馬力動手術，所幸過程一切順利。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

曾大哥表示，有天回家就發現小馬力無法爬起來，後腿受傷腫脹，帶去獸醫院照X光，明顯看出骨頭斷了，「獸醫由骨頭斷裂形況判斷，感覺是用木棍打斷的。」不過也很難查證是何人所為，因為家住山區，平時小馬力會在家裡附近活動，但牠個性膽小，看到有陌生人會叫。

曾大哥坦承，因為經濟壓力很大，第一時間並不打算讓小馬力開刀，只能日日到獸醫院幫牠拿止痛消炎藥和抗生素。然而，3天過去，小馬力吃了藥卻未見效，後腿反而更腫了；曾大哥徹夜思考後，不忍心愛犬可能因此截肢，決定咬牙讓牠開刀治療。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲馬力的腿受傷腫脹。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

曾大哥在臉書估算小馬力的醫療相關費用，包括手術前照X光、打針、拿藥共2000元，手術費25000元，其餘還有住院費、未來2個月的費用約2、3萬跑不掉，零零總總加起來，就要花5萬元以上，讓他頓時感嘆，愛狗愛了這麼多年，直到今日才發現，「原來我養不起狗。」幸好，小馬力手術順利，過幾天就能回家休養。

事實上，在這艱難的幾天當中，也曾有人對曾大哥說，「5萬元可買一隻品種優良的小狗，為何要花5萬元幫一隻土狗接腿？」對此，曾大哥表示無法認同，自從小馬力腿斷後，他面臨極大壓力，「因經濟壓力很大，狗狗醫藥費很高，我也很擔心日後會出現有錢救狗，沒錢救人的困境」，但內心交戰幾日後，還是不忍心看愛犬受苦，也認為這是飼主應負的責任。

▲賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲曾大哥與老父親。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

曾大哥從小至今養過4隻狗狗，全都叫一樣的名字。國小時養的黑色母狗名叫「瑪麗」，後來又有一條全黑公狗，叫「馬力」，「馬力陪我度過童年，小時候我常挨老爸的竹條，馬力會幫我擋竹鞭子。」這隻有靈性的狗兒還會陪曾媽媽上山挖竹筍，也很顧家，不僅外人不能隨意進家門，連朋友要離開時「手上是不能提東西的」。

後來曾大哥到金門當兵，有一夜夢見馬力在他面前約10步距離，側身望著他，「我向前一步，祂就後退一步，一直與我保持距離，也一直側身望著我。」天亮後，曾大哥直覺不對，打算寫信回家問問狀況，不料午飯前就收到父親來信，「說馬力已經往生了。」從此成為全家人的痛，也不敢再養狗。

10年前，家裡請的越南看護抱來一隻小狗要送曾大哥，原來是工廠母狗生了一窩小狗，其他小狗陸續被人領養，獨留這隻小狗。本來曾大哥不願意養，但父親卻開口要養，也取名為「馬力」，「這隻馬力與上一隻馬力一樣很顧家，每年都會發現好幾條在家四週的毒蛇，有牠守護，外人是不敢進入我家的。」

只不過，幾個月前，這隻10多歲的大黃狗也離世，讓曾大哥非常心痛，因緣際會下，收養了現在這隻「小馬力」。小馬力個性膽小，看到有人來會「邊叫邊開溜」，讓曾大哥感嘆「跟馬力不一樣」；即使如此，曾大哥仍將牠視為愛犬，經濟壓力再大，仍負起照顧責任，讓網友們大讚，「你的愛心難能可貴。」

▲賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲曾大哥與幼時的小馬力。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲賣茶顧百歲臥床父　愛犬遭打斷腿他咬牙花5萬救：實在不忍心。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

▲幼時的小馬力。（圖／瑞芳孝親茶粉絲團提供）

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關鍵字： 瑞芳孝親茶馬力寵物醫療

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