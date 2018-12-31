阿嬤跳「企鵝舞」抖抖抖逗弄狗孫！米克斯搖尾轉圈超配合

▲phoebe的阿嬤非常喜歡跳舞！自己研發企鵝舞步。（圖／網友曾詩筑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

有阿嬤疼的孩子最幸福了！住在苗栗的3歲米克斯「phoebe」好快樂，每天都有阿嬤跳舞給牠看。這天phoebe在客廳休息，阿嬤突然「學企鵝」走過來，身體瘋狂抖抖抖逼近，逗得牠好開心！

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短片中，阿嬤從遠處抖動，雙腳呈現Ｏ型腿，開心地緩慢逼近phoebe。phoebe看到阿嬤舉手轉圈，自己也跟著搖尾巴，一起轉一圈，相當配合阿嬤舞步。女兒看完快笑瘋，直呼「媽媽到底在可愛什麼呀！好忌妒啊～」。

▲phoebe看到阿嬤跳舞，會開心搖尾轉圈圈。



phoebe的主人曾詩筑笑說，「我媽媽說，牠就很冷，想說隨性動一動，鞋子剛好發出滴答滴答聲，就跟phoebe一起玩！」同時也提到，家中就屬阿公阿嬤最疼牠，去哪都要帶著牠。

曾詩筑說，「有幾次只是把phoebe放在家裡15分鐘，爸爸媽媽就急著要回家，說孫子一個人在家不行！而且他們去到哪邊，都要帶著phoebe才能安心。」

▲每次看到阿公阿嬤這麼疼牠，女兒曾詩筑都會懷疑「自己不是親生的」。

網友看完逗趣的阿嬤與可愛的phoebe，紛紛回覆著，「太可愛啦」、「嚇我一跳，我還以為起乩了」、「媽媽好活潑哦～真棒」、「一起跳舞，可愛」、「真可愛」、「你媽咪好可愛唷」、「可以一起上節目了」、「我爸也會這樣對我女兒...但我爸平時木訥純樸安靜寡言～毛孩能啟發父母的極限」、「兩個很有默契」。

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