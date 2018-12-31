歐告爬山5分鐘長出「白粉刺」　鬼針草佈全身清到崩潰

▲歐告爬山5分鐘，鬼針草沾滿全身。（圖／網友Bug Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

搗蛋鬼後面都有一個辛苦的老爸！台北市歐告「黑皮」這天和家人一起去爬山，沒想到才過5分鐘，汪竟然把自己弄得全身是鬼針草，頭上就像是長出白粉刺一樣，爸爸看到後覺得好笑又崩潰，隨後認命地拿出板凳坐下，將黑皮衣服、身上一根一根的刺清理乾淨。

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‎Bug Lin‎在臉書社團「米克斯傳奇」當中分享這段趣事，從照片中可以看到，黑皮的頭上被黏上滿滿的鬼針草，像是可愛的臉龐佈滿白色粉刺，而汪汪的衣服也跟著遭殃，爸爸看到之後覺得黑皮很好笑，卻又十分崩潰，因為鬼針草十分難清理，讓老爸只能一根一根慢慢挑掉，就像在拔豬毛一樣。

▲黑皮3年前曾在街頭流浪，非常地怕人。

爸爸受訪時提到，其實現在開朗的黑皮曾有段流浪的故事，3年前小黑汪突然出現在家附近，和家裡的狗狗Lady、Gaga玩得非常起勁，原以為是附近鄰居飼養，汪卻一直在家門口逗留，好像還受傷了，因此他將狗狗安置在倉庫並處理好傷口，緣分也就此開始。黑皮經歷過被人收養，最後輾轉又回到飼主家被收編，現在已經從怕人的浪浪，變得親人也親幼兒，‎是Bug Lin一家重要的家人‎。

▲黑皮現在有家人的陪伴，臉上充滿著笑容。

▲汪：我是小保母～

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‎Bug Lin‎也提到，因黑皮的經歷而想呼籲大家「領養不棄養」，希望毛孩們有個溫暖的家。黑皮大戰鬼針草的照片一上傳後，引來不少網友按讚留言，「白頭粉刺太多」、「我看了有點害怕」、「密集恐懼整請迴避！」、「主人已崩潰」、「小心野放變豪豬回來」、「都是衣服的錯！不是本汪的錯」。

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