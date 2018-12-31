桃園拾獲「裝袋美短貓」有抽血吊點滴痕跡　疑治療一半遭棄養

▲小貓被裝袋遺棄在桃園衛生所附近。（圖／網友pei1111提供）

寵物小組／綜合報導

網友pei日前在桃園區衛生所附近拾獲一隻遭裝袋的灰色美短貓，送醫檢查後發現牠雖無外傷，但四肢無力無法行走，手腳脖子還有剃毛抽血、吊點滴的痕跡，疑似治療到一半就被棄養。消息貼上社群平台「批踢踢實業坊」(PTT)，許多鄉民都心疼表示，「可憐的孩子。」

pei在貓板（cat板）寫道，這隻貓咪被人裝袋遺棄在衛生所附近，且四肢無力、無法站立行走，「看了三間醫院，大部分醫師認為是腦部受創、萎縮或天生小腦發育不全的問題，但還需要做更精密的檢查才能知道（核磁共振），有拍X光確定沒有骨折、骨裂、脫臼或骨頭位移的狀況。」目前小貓因為有點營養不良，正在住院調養身體。

照片中，小貓擁有漂亮的灰色虎斑條紋和圓圓大眼，可愛又無辜的模樣讓人心疼。網友們看了紛紛留言，「希望貓貓能康復」、「這天氣被遺棄在外面的家貓，很難活」、「都不能動彈的貓還特地打包丟掉，這不是想讓牠死才怪，唉」、「這樣遺棄不會良心不安嗎？」、「這種天氣被丟掉.....可憐的孩子」、「超級不負責任的飼主！」

▲小貓無法站立行走。（圖／網友pei1111提供）

▲小貓目前因營養不良住院休養。（圖／網友pei1111提供）