回家驚見3貓開趴！站水族箱旁喝「鮮魚湯」　底下小魚大逃亡

▲喵星人開趴中！鮮美魚湯喝到飽～（圖／翻攝自抖音@201096210，下同）



寵物小組／綜合報導

魚湯好不好喝呀？抖音用戶「201096210」分享一則趣味短片，內容是主人回到家，開門看到3隻主子「直挺挺」站在水族箱旁，開心舔著鮮美魚湯喝，宛如在開趴一般，就有網友笑說「牠們正準備吃生魚片啦」！

短片中，3隻喵星人分別站一排，將身體掛在魚缸旁。隨著鏡頭放大，主子正忙錄地偷喝魚缸水，當成魚湯在喝。每一隻都喝得相當起勁，還會喝一喝，突然抬頭對望，超像在聊天！底下的小魚兒則上演「大逃亡」，驚慌地逃竄。

粉專《Aquiver》30日PO出此片，至今吸引9萬多次的觀看記錄。喜歡貓的網友看完逗趣表示，「哈哈哈哈哈哈開趴了」、「感覺魚要被嚇死了辣」、「在吃生魚片哈哈」、「其實正在上演『魚兒們的大逃亡』」、「哈哈哈好可愛」、「還好我家沒有貓」、「愛喝鮮魚湯哈哈」。

▲牠們邊喝邊玩，還會互相看對方。



一般來說，喵星人通常不愛喝水，但是透過一些方法，可以讓主子「主動」愛喝水。例如常常更換新鮮水、多處供應水源，或是改變「裝水容器」，這些方式可以促進貓貓喝水，同時注意放置地點要在安靜的地方，因為放在吵雜的地方，如冰箱、冷氣機，可能會讓貓咪很有壓力，不敢去喝水。

回到家時，發現主子們正在開趴...... 回到家時，發現主子們正在開趴...... 由 Aquiver 發佈於 2018年12月29日 星期六

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