聖上...你的頭頂冒煙了　喵星人太靠近暖爐！網笑：在發功啦

▲太靠近暖爐...聖上頭頂冒煙了！（圖／翻攝自抖音@159853412）



寵物小組／綜合報導

那個...聖上...你的頭頂在冒煙！抖音用戶「159853412」分享一則逗趣短片，內容是天氣太冷了，圓滾滾的貓星人躲在暖爐前休息，沒想到靠太近，頭頂毛開始「臭灰搭」，爆笑的短片瞬間在網路上傳開，網友笑到不行，直呼「這影片有烤焦味」！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可見，主子好端端地在暖扇前取暖，忽然聽見奴才幹嘛一直笑，不耐煩地轉頭看一眼。只見牠圓圓的頭頂冒出2條細長白煙，好像「發爐」一般。牠看了看後，又默默回頭盯著電扇，完全不知道自己快要烤焦啦！

有網友將短片分享到「爆笑公社」，PO文笑說「吾皇，你太靠近暖爐了...你快發爐了，你知道嗎？」，此文一出，立刻擁獲近1萬名網友按讚，1000多次的分享記錄。網友紛紛在底下留言，「快護駕！！！走水了XDD」、「靠，顯靈了」、「三花聚頂神功！」、「你不懂，這是熱塑燙」、「喵皇：我在發功奴才你笑什麼」。

小提醒，喵星人使用暖爐，常常不知道自己毛毛在冒煙，得請奴才幫忙注意，以免危險發生！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影片：