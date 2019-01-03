穿山甲「尾巴遭狗咬斷」痛縮草地上　急救站嘆：再也長不出來

▲穿山甲的尾巴遭狗咬斷。（圖／翻攝自野生動物急救站）

寵物小組／綜合報導

南投野生動物急救站元旦收到一隻斷尾穿山甲，推測是被狗咬斷，雖然目前已獲得治療病住進病房養傷，但斷掉的尾巴卻再也長不出來了。野生動物急救站也呼籲，請飼主們不要棄養、放養毛孩，外出時也記得一定要用牽繩，避免毛孩不小心走失。

野生動物急救站臉書粉絲專頁分享照片並寫道，元旦收到的第一個病患是一隻斷尾的穿山甲，「牠斷掉的尾巴推測是被狗狗咬斷，忍受著疼痛四處遊走，最後蜷縮在一戶住家外的草地上。」屋主發現後，趕緊驅車將穿山甲送到野生動物急救站。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

穿山甲清創後，目前已入住病房內養傷。粉絲團小編表示，還好被好心人發現，讓牠得到醫療幫助，不致在寒冬中孤立無援，「只可惜斷掉的一截尾巴再也回不來了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

野生動物急救站去年年底也收到一隻尾部遭狗咬傷的穿山甲媽媽，牠的傷口嚴重，已經發臭並爬滿了蛆，幾乎整個尾部都必須截除。穿山甲媽媽清創完、麻醉甦醒後，就被安置在籠舍內，一見到寶寶也放進籠內，牠立刻將孩子緊緊抱在懷中。遺憾的是，2天後，寶寶在籠內沒了氣息，獸醫師評估穿山甲媽媽預後野放的可能性極低，於是讓牠跟著寶寶一起離開了。

野生動物急救站指出，2018年共收到43隻穿山甲，其中有超過1/3確定為犬隻所傷，其餘為陷阱、買賣、棲地破壞、車輛撞擊、誤撿等人為因素，「嚴格來說，犬隻對野生動物造成的危害，也是『人為因素』。」對此，急救站也再次呼籲「做個負責任的飼主」，「勿放養、棄養家中寵物，帶寵物外出一定要繫牽繩！」

▲穿山甲媽媽把寶寶擁入懷中。（圖／野生動物急救站）