貓老大下重手！　橘白屁孩遭肉球壓頭10秒「繃到翻白眼」

▲灰白貓肉球壓制，小屁貓直接翻白眼、動彈不得。（圖／翻攝自抖音用戶「A836235948」，下同。）

寵物小組／綜合報導

「讓你知道誰是老大！」抖音用戶「A836235948」分享一則爆笑影片，家中的灰白貓似乎被惹毛了，累積許久的怒氣再也憋不住，一找到機會就想給「小屁孩」一點顏色瞧瞧，且單憑一隻前腳的力量就完全壓制對方。可憐小橘白的頭皮被拉扯，繃成「翻白眼」，2主子的逗趣互動也讓人笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲被飼主制止還偷補一拳。

影片中，小橘白趴在床上，表情卻不太對勁，牠的下巴用力靠在床上，眼睛則細長得像一條線，原來是因為被「壓頭」，臉皮拉扯之下當場大翻白眼，模樣相當猙獰。只見出手的大貓臉上堆滿了怨念，似乎是忍耐已久，儘管被主人制止，還是繼續裝傻10秒鐘，最後甚至偷偷補上1拳。

這則逗趣的影片被分享到爆料公社以及臉書社團《愛貓聯盟》引起網友討論，大家紛紛留言，「這一定是大貓不爽很久的報復」、「輕量級遇到重量級，直接被秒殺。」、「這下手可真重。」、「家中主權宣告」、「表情100分」也有許多人開始歪樓，看好小橘白長大後能夠反敗為勝「喵：等我長成大橘你就知道！」、「風水輪流轉啊～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



吳炳宗 在爆廢公社分享 愛護動物，人人有責。 由爆料公社一日小編發佈於 2019年1月2日 星期三

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