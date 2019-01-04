短腿橘喵飛撲挑釁哥　秒「落跑」躲衣櫃下求饒：我錯了..

▲短腿喵弟飛撲哥哥，反被追著打。（影／網友沈裕峯授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

先發制貓，最後逃得還是自己！橘喵弟弟Pony這天看到哥哥Miu Miu在自己眼前，二話不說立刻撲上去開始打架，只見不到一秒的時間白喵就扳回局勢，嚇得Pony落荒而逃，最後甚至躲進櫃子底下找掩護，兄弟倆逗趣地互動笑翻不少網友。

▲弟弟：我錯了！繞過我吧～

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

阿公沈裕峯將兄弟倆打架影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」，從畫面中可以看到，Pony伸出短短的手想偷打哥哥，發現自己手不夠長後，改以飛撲的方式壓制Miu Miu，沒想到先發優勢不過1秒的時間，Pony立刻被哥哥追著跑，因知道自己打不過白喵，所以扭打一下後快速躲進櫃子下找掩護。事實上，家中除了兄弟倆以外還有虎斑妹妹Bella，阿公透露，Pony連跟妹妹玩都會輸，打架從來沒贏過，每次都是逃跑結束。

▲Pony看醫生露出一臉無辜的表情。

▲哥哥：沒事別惹我！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

雖然Pony很愛找喵打架，但是阿公也會在一旁守護著，避免寶貝金孫們玩到受傷。影片一貼出後，立刻引來不少網友觀戰留言，「弟弟又被打趴了」、「小短腿只能靠身體壓制」、「弟弟加油...」、「手短短，想揮拳還碰不到哥哥」、「弟弟快躲好啊！」、「腿短只能用撲的」、「實力相當，講錯是腿短相當」。

▲阿公的寶貝金孫們。

▼更多精彩影音