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成為家的一員！律師提案「養寵物減稅」　盼每年減免2千元

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▲律師鄧湘全提出養寵物可減稅政策。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

▲律師鄧湘全提議飼養犬貓可減稅。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

寵物小組／綜合報導

毛小孩也是家人！律師鄧湘全日前在公共政策網路參與平台提議，希望仿照扶養家屬之免稅扣除規定，給予飼養犬貓的飼主每年所得稅2萬元之特別扣除額，讓他們最少可獲得1000至2000元稅金的減免，鼓勵飼主登記納管，也藉此加強飼主與毛孩間的「法律連結」，減少惡意棄養的情況發生。

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根據農委會106年度全國家犬貓數量調查，總計毛小孩數量已破250萬隻，鄧湘全在提議內容指出，政府應正視及提升犬貓保護和飼主權益，許多毛孩現在被視為家中一員，這樣的關係有助於社會進步、家庭安定，應從政策上給飼主肯定鼓勵，提供受薪階級2萬元的特別扣除額，讓飼主有約1、2千元稅金的減免。

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想要獲得稅金減免，鄧湘全認為首先要完成寵物登記，此做法有利於政府對飼主的監督管理，減少惡意棄養的狀況發生，讓街頭不再出現更多浪浪。此外，同時鼓勵國民飼養寵物，不但陪伴家中長者維持身心健康，減少憂鬱、失智的情況，也能教導子女負責及愛護動物的觀念，「國庫收入雖然少了一點，但是因為這些可愛的狗貓，讓家庭關係和諧，社會增加更多的歡樂，人民更健康。」

▲律師鄧湘全提出養寵物可減稅政策。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

▲政策提議一出後引不少網友討論。（圖／翻攝自國發會公共政策網路參與平台）

為抑止流浪狗的問題，德國芬蘭等國家都透過課徵寵物稅來管理街頭浪浪。2015年農委會也曾提出課徵寵物稅，但有高達98%的飼主反對。鄧湘全律師的提議一出後，引起不少網友討論，有人贊成並留言，「必須做好配套措施，避免有人刻意逃稅惡意領養後棄養」；也有網友持反對意見，「不該由其他納稅人分擔飼主錯誤決定的後果」、「有賞就該有罰，罰的部分應該要一併解釋清楚」。

除了網友，也有獸醫在《蘋果》論壇投書表示，寵物登記在台灣並未完全落實，以去年資料為例，晶片植入率大概只有一半，且登記費、疫苗費、結紮費等法定義務的支出總和，或許已超過每年減稅1000至2000元的小確幸。另外，此政策被濫用機會非常大，與其養寵物就可以減稅，不如將福利花在真正會帶寵物看醫生、打疫苗的飼主上，讓狗貓可以打疫苗免費等，用實物給付取代金錢給付。

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關鍵字： 寵物稅課稅減稅減免寵物犬貓公共政策網路參與平台寵物減稅

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