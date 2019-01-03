日本海豹直直定格「微笑升天」　網笑：叮咚～三樓到了..

▲叮咚～三樓到了喔！（圖／翻攝自爆料公社一日小編，下同）



寵物小組／綜合報導

這隻海豹...練成仙了！？日本北海道旭川動物園有隻海豹特別搞笑，這天牠在水族館裡游泳，游到一半開始表演「微笑升天」，整個行為非常逗趣，惹得在場遊客笑哈哈，短片也迅速在網路上傳閱開來。

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從遊客錄下的影片中可看見，海豹全身站直直，雙手貼緊兩側，表情非常慈祥，閉著眼睛，嘴巴還微微向上。只見牠全身放鬆，隨著水流默默往上飄，好像「升天」了一般。

網友開喜將短片轉發至《爆廢公社》，PO文表示，「我在旭川動物園也有看到這隻，這隻根本是海豹界的諧星XD。當時候看牠還故意游來我前面，鼻子噴水給我看，但我沒想到牠居然練成升天了！阿彌陀佛～讚嘆seefood～」

▲海豹閉著眼睛升天！



旭山動物園是日本最北邊的動物園，公園的主題為「傳遞生命」。之前1994年曾爆發西部低地大猩猩和環尾狐猴依次因棘球蚴病死亡，導致當年入園人數達到歷史最低。歷經10多年的轉變，旭山動物園再次成為熱門的動物園。

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開喜 在爆廢公社分享 叮咚 三樓到了 我在旭川動物園也有看到這隻 這隻根本是海豹界的諧星 當時候看他還故意游來我前面鼻子噴水給我看

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