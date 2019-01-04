早上被打2針　歐告「氣一整天」把媽當空氣：你好好檢討

▲汪：不打針不就沒事了嗎。（圖／臉書粉專「我的女孩sandy」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

奴才你自己好好想想你今天做了什麼事！混種黑阿金「Sandy」是個天不怕地不怕，卻超級怕打針的大狗狗，這天早上媽媽帶牠去看醫生挨了2針，沒想到Sandy卻因此記仇一整天，上車後不管馬麻怎麼叫牠，Sandy都把媽媽當空氣，假裝沒聽到，就這樣生悶氣生了一整天，就算美食當前也在所不惜。

馬麻在臉書粉絲專頁「我的女孩sandy」分享了這則影片並表示，近期因為環境太潮濕，Sandy的皮膚長了濕疹，因此必須到醫院打針，沒想到一看完醫生走出獸醫院，Sandy就馬上變臉不理人，無論媽媽說什麼牠都不肯聽，就連拿出牠最愛的零食和玩具，牠也通通無視，獨自望著窗外生悶氣，恰巧配上車裡悲傷的音樂，氣氛格外淒涼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Sandy一看到友人就馬上露出笑容討摸。

▲朋友離開後，Sandy又開始結屎面。

不過，傲嬌的Sandy如果看到有外人在，就會重拾笑容和朋友玩，但是一旦友人離開後，Sandy又會繼續和媽媽生氣耍賴；平時是個超級玩具控的Sandy，只要看到主人就會叼著娃娃求陪玩，但是在看完醫生打完針的當天，家裡安靜到讓媽媽笑稱像是「根本沒養狗」，只不過是打了兩針，汪星人卻能賭氣一整天。

無奈的媽媽也透露，要讓生氣的Sandy消氣的方法只有一個，就是帶牠去玩水，只要看到水牠就能忘卻所有的不快樂，但是因為近期天氣太冷，只能讓牠自己想開，直到隔天睡了一覺起來，牠才願意和媽咪和好，讓馬麻超無言。Sandy平均每個月都要看一次醫生，也等於媽媽每個月要受一次氣。

▲Sandy的喜怒哀樂總是直接表現在臉上。

▲小時候的Sandy其實還是個超級破壞狂，長大後才漸漸懂事。

影片上傳後，網友全被Sandy的幼稚行為笑翻表示，「我只想靜靜， 哼」、「她生氣了，怎麼好委屈的樣子啦...」、「森77～～」、「張喔～」、「不。想。講。話。」、「還在生氣阿」、「好可愛，好有個性，我們家都是我不理他們，他們一直討好我」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Sandy還有個技能，就是可以自己拿gopro自拍。

▼影片為臉書粉專「我的女孩sandy」授權提供

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