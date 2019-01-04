菜花老狗遭棄路邊寒風中哭3天　她帶回發現「全身是病」超心疼

▲老狗遭棄養路邊，卻一直待在原地，彷彿在等主人回來接牠。（圖／李貞儀提供）

寵物小組／綜合報導

中華民國護犬協會創辦人李貞儀日前接獲消息，有一隻老狗被人棄養路邊並在寒風中哭了3天，她於心不忍，決定先帶回家安置，沒想到一檢查，卻發現狗狗「全身是病」，讓人相當心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗無辜的模樣讓人心疼。（圖／李貞儀提供）

李貞儀在臉書社團「有點毛毛的」寫道，悲情老孩子被棄養，寒冬中坐在路邊哭了3天，她從臉書上得到消息之後，於心不忍接回家安置，「沒想到牠菜花、艾利希體、皮膚病、耳朵酵母菌感染、膝關節病變⋯樣樣來。」目前已經餵狗狗吃藥治療皮膚病，接著首要治療菜花，但種種醫療將是一筆花費，「如果同情牠的遭遇並支持我救牠的臉友，希望可以共同伸出援手。感恩。」

▲老狗身上有菜花、艾利希體、皮膚病等狀況。（圖／李貞儀提供）

李貞儀3年前到台東工作，逐漸發現「弱勢家犬」的問題，於是成立「社團法人中華民國護犬協會」，致力於救援、安置和送養，主要服務當地的毛孩。成立協會至今，她接觸到許多和這次事件類似的案例，甚至目前手上年齡相近的幼犬還有40隻以上，顯示出當地寵物絕育觀念不普及和寵物醫療資源的缺乏。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）