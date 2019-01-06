法鬥爸「打嗑睡帶娃」...牠淡定眼神死　網求救：媽咪快回來

▲老婆不在家...只好暫時由爸爸來顧孩子了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「118913120」）



寵物小組／綜合報導

要給爸爸帶小孩心臟要夠大顆啊！抖音APP用戶「118913120」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位法鬥爸爸這天因為老婆不在家，於是親自下海來顧小孩；沒想到牠獨特的照顧方式，不僅讓自己的寶寶淡定眼神死，也讓大批網友紛紛求救表示，「媽咪快回來阿～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Ben OH在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「爸爸帶娃的後果。」畫面中可以看到，法鬥爸爸坐守在小寶寶的身旁，不時闔上眼的模樣像是在打嗑睡；只見牠也到沒發現自己的身體壓到小孩了，繼續度估下去，不過被「照顧」的小法鬥則一臉痛苦，最後則露出一臉淡定眼神死的表情。

▲小法鬥眼神死，彷彿在希望馬麻快點回來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「118913120」）



這則逗趣又可愛的影片從微博轉載到台灣各個寵物社團，並且在不到一周的時間，就累積將近2千個按讚數，許多人看完紛紛在底下留言笑說，「哈哈哈太好笑了」、「這跟我老公一個樣！」、「寶寶想跑也跑不掉XDD」、「法鬥：想跑？們都沒有」、「小孩快被壓扁了啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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