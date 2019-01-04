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「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶

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記者何睿宜／採訪報導

手作老師顏夏日前po照開玩笑說，自己偷帶「狗狗」上飛機，實際上卻是親手製作的羊毛氈作品，擬真程度讓許多網友都被騙。《ETtoday寵物雲》獨家採訪到顏夏老師，她說，作品的確是以7歲愛犬「Google」為原型，而且每次出國都會帶在身邊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲7歲巴哥犬Google是顏夏老師手作的範本。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲Google無辜的模樣非常可愛。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

顏夏受訪時表示，帶上飛機的「巴哥」正是以家中狗狗Google為範本下去做的，做一隻大約要1個禮拜，「整隻擬真的話大概1個月，Q版小隻1天一隻。」她透露，原本是做雕塑翻模，因為結婚後沒有廣闊的工作室，又很想繼續創作，剛好想到纖維也是軟雕塑的一種媒材，便開始練習做，「超喜歡巴哥，所以作品都以巴哥、法鬥為主。」

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲顏夏老師特別喜歡巴哥犬，所以作品也以巴哥犬為主。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲大部分作品都是巴哥、法鬥。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

顏夏說，製作擬真羊毛氈時最困難的地方在於相似度，「每次信心滿滿做好一隻Google給老公審查，他標準很高總是說不像（淚）。」不過，最有樂趣的地方則是看到自己的進步，「看歷年作品，從醜醜四不像的動物，慢慢進步到目前的作品。」

點開顏夏的手作粉絲專頁，可以看到除了滿滿的巴哥、法鬥，也有可愛的柴犬、貓咪、兔子、狐獴、貓熊等各種動物。顏夏老師平時也有開課和擺攤，她笑說，帶上飛機的羊毛氈巴哥最近在百貨公司擺攤時不小心賣掉了，之後還會再補做一隻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲整隻擬真巴哥羊毛氈作品大約需要1個月製作。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲Google好奇聞聞作品。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國都會帶。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

▲Google和作品們大合照。（圖／目目手作臉書粉絲專頁提供）

關鍵字： 巴哥羊毛氈飛機手作

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