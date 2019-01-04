睡到一半被「異物」撞醒　米克斯爬起來怒瞪：ㄟ！你越線了

▲你的大屁股越線了啦！（圖／網友Genie Lee授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

那個…你越線了啦！米克斯姐姐LaLa和妹妹黑琵原本各自睡在自己的吐司墊上，沒想到黑琵突然「喬」姿勢挪動屁股，一個不小心就超出範圍，大屁屁還剛好撞上姐姐，只見受到驚嚇的LaLa起床後，就瞪著呼呼大睡的妹妹長達2分鐘，許多網友被汪汪無奈又生氣的模樣給笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲平常都會乖乖睡在土司上。

照片中，妹妹為了換姿勢，就大動作挪動身體，完全忘記後方還有人，一不注意就把漸入夢鄉的姐姐給撞醒，LaLa感覺到有異物撞到自己就爬起來查看，發現原來是黑琵的屁股超線，就氣噗噗看著著，好笑的是，隔壁室友早已睡到不省人事，完全不知道自己闖下大禍。一旁拍攝的麻麻發現LaLa持續盯著妹妹，就趕緊跑去跟牠說沒關係我們繼續睡，善解人意的汪汪也乖乖躺回自己的位子睡覺，沒有要「討回公道」的感覺。

▲感情相當好的姊妹倆。

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照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」許多網友看完後，紛紛在底下留言笑說，「珍想賣嘎力嘎落」、「好好笑啊！可愛XDD」、「 加一味 哈哈」、「那個...不好意思屁股可以挪開嗎」、「室友表示：是吐司太小片了不是我太胖！」、「睡過去一點啦！」、「夾在一起做總匯三明治啊XD」、「怎麼那麼可愛啦」。

▲黑琵時常睡到東倒西歪的。

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