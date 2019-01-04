ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

睡到一半被「異物」撞醒　米克斯爬起來怒瞪：ㄟ！你越線了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲米克斯。（圖／網友Genie Lee授權提供）

你的大屁股越線了啦！（圖／網友Genie Lee授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

那個…你越線了啦！米克斯姐姐LaLa和妹妹黑琵原本各自睡在自己的吐司墊上，沒想到黑琵突然「喬」姿勢挪動屁股，一個不小心就超出範圍，大屁屁還剛好撞上姐姐，只見受到驚嚇的LaLa起床後，就瞪著呼呼大睡的妹妹長達2分鐘，許多網友被汪汪無奈又生氣的模樣給笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯。（圖／網友Genie Lee授權提供）

平常都會乖乖睡在土司上。

照片中，妹妹為了換姿勢，就大動作挪動身體，完全忘記後方還有人，一不注意就把漸入夢鄉的姐姐給撞醒，LaLa感覺到有異物撞到自己就爬起來查看，發現原來是黑琵的屁股超線，就氣噗噗看著著，好笑的是，隔壁室友早已睡到不省人事，完全不知道自己闖下大禍。一旁拍攝的麻麻發現LaLa持續盯著妹妹，就趕緊跑去跟牠說沒關係我們繼續睡，善解人意的汪汪也乖乖躺回自己的位子睡覺，沒有要「討回公道」的感覺。

▲米克斯。（圖／網友Genie Lee授權提供）

感情相當好的姊妹倆。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」許多網友看完後，紛紛在底下留言笑說，「珍想賣嘎力嘎落」、「好好笑啊！可愛XDD」、「 加一味 哈哈」、「那個...不好意思屁股可以挪開嗎」、「室友表示：是吐司太小片了不是我太胖！」、「睡過去一點啦！」、「夾在一起做總匯三明治啊XD」、「怎麼那麼可愛啦」。

▲米克斯。（圖／網友Genie Lee授權提供）

黑琵時常睡到東倒西歪的。

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯屁股異物越線

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分..

高雄老浪汪「電燒打到癱」整夜慘叫　徐文良嘆：身上好..

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

打敗輔大校犬雜摳！　豐珠國中「五狗古錐」成為校園人..

看到雪好開心！柴柴跳高下秒「四肢消失」　網笑：新品..

重逢失蹤7個月的愛貓　小男孩淚如雨下…貼心喵為他舔..

影／「世界第3毒」現蹤七星潭　海邊的「夢幻果凍氣球..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄..

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

搓完小倉鼠肚肚按鼻子～　 睡夢中啟動「振動模式」狂..

內裝聲音GPS、調節體溫　貓耳的4種神奇能力大公開

不公主抱就森7、握手擺跩臉　直擊米克斯的「公主病」..

喵喵大人快下來 陪奴才玩玩嘛~

奴才媽幫剪指甲皇上「攬牢牢」　三花貓嗲聲狂喵：人家..

萌汪緊咬小新娃娃重要部位　暴力狂甩網笑：真的GG了..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國..

「萬馬圖」動起來！昭蘇天馬狂奔濺雪　網讚嘆：像特效

就是不吃藥！黃金獵犬垮臉仰頭拒絕　見爸悽慘下場秒張..

睡到一半被「異物」撞醒　米克斯爬起來怒瞪：ㄟ！你越..

爸爸是我的！汪搖尾巴「逗貓」篡位　19KG屁屁硬塞..

暖爐前驚見「烤基」？　汪熱到「頭頂冒煙」還無感爸看..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

動物園甩豬瘟引進「蘭嶼豬寶寶」　寒假豬營隊仍秒殺

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

菜花老狗遭棄路邊寒風中哭3天　她帶回發現「全身是病..

參加餐會遭控拉票「不乾淨」　卓榮泰：我是受邀的

文慧如推出個人首張專輯！　講述難過傷痕「感謝眼淚」

雪梨山達基教會砍人案　外交部證實：死者為台灣人

中職／劉芙豪赴美巧遇風神　難忘當年汗水流不停

亞足賽／吉爾吉斯男足首闖亞洲盃　期待與大陸對決

星宇航空首次招募空服員！申請資格、錄取名額看這邊

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰..

小孩誤吞乾燥劑...別盲目催吐！醫教你分辨2種成分..

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算..

寵物動物熱門新聞

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

半人高神獸鼋趴貨車　阿伯狂喊夭..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

浪汪遭打整夜慘叫　皮膚多處焦痕

營區遇到浪汪　他結訓就打包收編

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

打敗雜摳！五狗古錐奪下人氣校犬

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

興奮柴柴跳高下秒「四肢消失」了

「世界第3毒」現蹤七星潭！

15歲輪椅哈遭質疑：怎不安樂？

讀者迴響

熱門新聞

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

半人高神獸鼋趴貨車　阿伯狂喊夭..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

浪汪遭打整夜慘叫　皮膚多處焦痕

營區遇到浪汪　他結訓就打包收編

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

打敗雜摳！五狗古錐奪下人氣校犬

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

興奮柴柴跳高下秒「四肢消失」了

「世界第3毒」現蹤七星潭！

15歲輪椅哈遭質疑：怎不安樂？

重逢失蹤7個月愛貓　小男孩淚如..

最新影片

更多

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

搓完小倉鼠肚肚按鼻子～　 睡夢中啟動「振動模式」狂抖

內裝聲音GPS、調節體溫　貓耳的4種神奇能力大公開

不公主抱就森7、握手擺跩臉　直擊米克斯的「公主病」行徑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面