ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

媽媽是我的！汪爽躺倒頭得意露齒笑　姐哭：爭寵從沒贏過

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲米克斯歐拉。（圖／網友張羽璇授權提供）

歐拉：別太羨慕我！（圖／網友張羽璇授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

媽媽是我的別想跟我搶！這天米克斯「歐拉」被麻麻摟在懷裡入睡，準備夢周公的牠，在看到姐姐靠近後，就迅速把頭倒過來，並露出得意表情，一臉炫耀的模樣，彷彿是說，「看吧！我才是親生的」，讓姐姐張羽璇好氣又好笑地說，「奉勸大家不要跟家中的小狗爭寵。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯歐拉。（圖／網友張羽璇授權提供）

汪：我是麻麻捧在手心的寶貝。

照片中，麻麻哄著歐拉入睡，古靈精怪的牠本來滿是睡意，直到發現姐姐的身影後，身體突然轉向，接著就看到牠得意地露齒笑，好像自己才是親生女兒一樣；這時姐姐調皮地說，「媽媽最疼我」，汪汪聽到後就激動地『凹凹叫』來表示抗議。有趣的是，因為角度問題，讓歐拉表情看上去十分欠扁，張羽璇開玩笑地說，「好想打下去喔！」

▲米克斯歐拉。（圖／網友張羽璇授權提供）

看什麼看！麻麻是本汪保護的。

歐拉是標準的媽寶，只要看到麻麻回家就會立刻飛撲討抱抱，並附上愛的親親，有時還會像歡迎明星一樣，不停用高頻率的尖叫聲來迎接媽媽。歐拉喜歡無時無刻黏在麻麻身邊，就連上廁所也不放過，有時看到陌生人靠近麻麻，還會發出低沉的警告聲，像專業的貼身保鑣一樣。

▲米克斯歐拉。（圖／網友張羽璇授權提供）

歐拉還是有可愛的一面。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，吸引不少網友按讚留言表示，「好得意呀～」、「寵膩天」、「一副『我 贏 了』的表情」、「 小三總是得意」、「哈哈！太可愛了吧！」、「一副就是：ㄌㄩㄝ」、「妳才是撿回來的！」、「毛孩：認清吧...我才是親生的！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯歐拉。（圖／網友張羽璇授權提供）

姐姐笑說，「小時候明明很可愛，長大就漸漸歪掉。」

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯爭寵炫耀凹凹叫

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分..

高雄老浪汪「電燒打到癱」整夜慘叫　徐文良嘆：身上好..

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

打敗輔大校犬雜摳！　豐珠國中「五狗古錐」成為校園人..

看到雪好開心！柴柴跳高下秒「四肢消失」　網笑：新品..

重逢失蹤7個月的愛貓　小男孩淚如雨下…貼心喵為他舔..

影／「世界第3毒」現蹤七星潭　海邊的「夢幻果凍氣球..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：..

黃金鼠手抱大核桃20秒凍結 聽到「2字咒語」解凍開..

奴才玩變臉APP成「人面狗」　汪見嚇到落跑：還我美..

內裝聲音GPS、調節體溫　貓耳的4種神奇能力大公開

不公主抱就森7、握手擺跩臉　直擊米克斯的「公主病」..

喵喵大人快下來 陪奴才玩玩嘛~

奴才媽幫剪指甲皇上「攬牢牢」　三花貓嗲聲狂喵：人家..

萌汪緊咬小新娃娃重要部位　暴力狂甩網笑：真的GG了..

松鼠「扁成一張紙」黏柏油路上　他反思：真的需要這麼..

白鷺鷥搭「鱷魚船」悠閒遊河　1283萬網友替牠緊張..

餵食1年堅持不給摸　臭臉金吉拉默默送「禮物」上門：..

南投媽牽愛犬深夜散步　汪汪誤食「粉紅鹹酥雞」1死2..

黑面琵鷺光顧關渡自然公園　小水鴨翻倍1357隻超壯..

媽媽是我的！汪爽躺倒頭得意露齒笑　姐哭：爭寵從沒贏..

「偷渡巴哥上飛機」網差點翻桌　她曝原型是愛犬：出國..

「萬馬圖」動起來！昭蘇天馬狂奔濺雪　網讚嘆：像特效

就是不吃藥！黃金獵犬垮臉仰頭拒絕　見爸悽慘下場秒張..

睡到一半被「異物」撞醒　米克斯爬起來怒瞪：ㄟ！你越..

分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它

王高成／習近平紀念《告台灣同胞書》談話與兩岸關係的..

權健用4歲亡女當「重生廣告」　周洋父自責提告：揭露..

急補觀宏專案漏洞！觀光局終取得「6共識」　異常脫團..

營養高、變化性多　營養師：白菜是我心目中的超級食物

光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

讀懂「九二共識」歷史脈絡　一切從1992香港會談開..

少女心爆發！香奈兒推出CHANCE粉紅甜蜜香水

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合..

蔡英文「趴趴熊變小金剛」　黃暐瀚：5人救了她

寵物動物熱門新聞

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

半人高神獸鼋趴貨車　阿伯狂喊夭..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

浪汪遭打整夜慘叫　皮膚多處焦痕

營區遇到浪汪　他結訓就打包收編

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

打敗雜摳！五狗古錐奪下人氣校犬

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

興奮柴柴跳高下秒「四肢消失」了

「世界第3毒」現蹤七星潭！

15歲輪椅哈遭質疑：怎不安樂？

讀者迴響

熱門新聞

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

半人高神獸鼋趴貨車　阿伯狂喊夭..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

爸怒吼「去死！」　原來是打蜘蛛

浪汪遭打整夜慘叫　皮膚多處焦痕

營區遇到浪汪　他結訓就打包收編

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

打敗雜摳！五狗古錐奪下人氣校犬

導盲犬不小心尿尿　店家忙安慰

興奮柴柴跳高下秒「四肢消失」了

「世界第3毒」現蹤七星潭！

15歲輪椅哈遭質疑：怎不安樂？

宮女媽「人肉抬轎」48KG聖上..

最新影片

更多

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：阿母

黃金鼠手抱大核桃20秒凍結 聽到「2字咒語」解凍開吃！

奴才玩變臉APP成「人面狗」　汪見嚇到落跑：還我美臉QQ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面