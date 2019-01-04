媽媽是我的！汪爽躺倒頭得意露齒笑　姐哭：爭寵從沒贏過

▲歐拉：別太羨慕我！（圖／網友張羽璇授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

媽媽是我的別想跟我搶！這天米克斯「歐拉」被麻麻摟在懷裡入睡，準備夢周公的牠，在看到姐姐靠近後，就迅速把頭倒過來，並露出得意表情，一臉炫耀的模樣，彷彿是說，「看吧！我才是親生的」，讓姐姐張羽璇好氣又好笑地說，「奉勸大家不要跟家中的小狗爭寵。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：我是麻麻捧在手心的寶貝。

照片中，麻麻哄著歐拉入睡，古靈精怪的牠本來滿是睡意，直到發現姐姐的身影後，身體突然轉向，接著就看到牠得意地露齒笑，好像自己才是親生女兒一樣；這時姐姐調皮地說，「媽媽最疼我」，汪汪聽到後就激動地『凹凹叫』來表示抗議。有趣的是，因為角度問題，讓歐拉表情看上去十分欠扁，張羽璇開玩笑地說，「好想打下去喔！」

▲看什麼看！麻麻是本汪保護的。

歐拉是標準的媽寶，只要看到麻麻回家就會立刻飛撲討抱抱，並附上愛的親親，有時還會像歡迎明星一樣，不停用高頻率的尖叫聲來迎接媽媽。歐拉喜歡無時無刻黏在麻麻身邊，就連上廁所也不放過，有時看到陌生人靠近麻麻，還會發出低沉的警告聲，像專業的貼身保鑣一樣。

▲歐拉還是有可愛的一面。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，吸引不少網友按讚留言表示，「好得意呀～」、「寵膩天」、「一副『我 贏 了』的表情」、「 小三總是得意」、「哈哈！太可愛了吧！」、「一副就是：ㄌㄩㄝ」、「妳才是撿回來的！」、「毛孩：認清吧...我才是親生的！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姐姐笑說，「小時候明明很可愛，長大就漸漸歪掉。」



▼更多精彩影音