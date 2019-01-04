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南投媽牽愛犬深夜散步　汪汪誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院

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狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3隻家犬夜晚散步誤食沾滿毒藥的鹹酥雞。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

2019年才過沒幾天，南投日前居然發生一起毒狗事件。去年12月8日的晚上，飼主Nicole Lee牽著3隻毛孩到戶外散步，沒想到狗狗卻意外誤食到沾滿毒藥的鹹酥雞，黑犬Kuby在30分鐘內死亡，另外2隻汪汪小黃、Leo住院吊點滴長達2個多禮拜，飼主已通知警方及聯絡動保處，解剖化驗確定為有機磷。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Nicole Lee回憶，當時Kuby散步回家後，不到10分鐘就開始有抽蓄口吐白沫、身體痙攣的情況，我們馬上就開車出門要送醫院，可是牠在車上就走了。她說，「在草堆的時候有發現牠們在搶食，我看到後有馬上拉走，但是Kuby非常的阿壩（台語），牠一定搶到最多....所以才馬上就走了。」

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼小黃、Leo住院吊點滴長達2個多禮拜，黑犬Kuby則在30分鐘內死亡。

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聽聞獸醫生說Kuby是中了毒，飼主趕緊回到家中，每想到2隻愛犬也倒在地上，甚至有大小便失禁、口吐白沫的情形。Nicole Lee表示，「可能是因為牠們吃到的量比較少，但還是住院吊點滴2個禮拜多才出院，事後有報警及找動保處解剖化驗確定為有機磷。」

Nicole Lee的3隻愛犬都是認領養來的，2歲的Leo和小黃是從網路上認養來以及路上撿的，遭毒死的Kuby是當中年紀最小的，僅僅10個月大左右，犯案的人手段相當殘忍。她說，「投毒者討厭狗狗就下毒，真的好難過又好生氣。」

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼3汪都是飼主認領養來的，遭毒死的Kuby則是當中年紀最小的，僅10個月大。

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住院。（圖／飼主Nicole Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《ETtoday新聞雲》記者致電南投縣家畜疾病防治所，承辦人員表示，「在3隻狗狗胃裡有檢驗出有機磷農藥以及氨甲酸鹽農藥機，目前已轉交草屯派出所承辦。」南投草屯派出所則透露，目前尚未收到公文，收到後會約談影片中涉嫌犯案的男子到案說明。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 毒狗南投草屯粉紅鹹酥雞農藥

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