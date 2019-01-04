小貓被踩到變鳳眼！　貓老大腳掌遭強行移開「秒黏回頭頂」

▲大貓把腳掌壓在小貓頭上，飼主在一旁阻止。（圖／翻攝自Instagram／9gag）

寵物小組／綜合報導

老師說過不能以大欺小！網路上近來流傳一段影片，只見一隻灰白色成貓一腳踩在橘白色小貓頭頂，將對方強壓在地；飼主見狀，馬上趕來救援，將大貓腳掌強行移開，沒想到牠竟然不從，一秒又將腳掌「黏」回小貓頭頂，讓人哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

知名粉絲專頁9gag日前在Instagram分享這段影片，畫面中，小貓被壓在床上動彈不得，還因為頭皮緊繃的關係硬生生變成了「鳳眼」，看起來非常不舒服。所幸，飼主看到後，輕輕拍了大貓的臉要牠放手，見牠不放，乾脆自己動手將貓掌給扳起來，解救了被欺負的小貓咪。但令人傻眼的是，大貓咪不曉得跟小貓有甚麼深仇大恨，被拉開後又甩掉飼主的手，將腳掌放回小貓頭上。

影片短短1天就吸引超過786萬次觀看，並有近125萬讚。網友們紛紛留言，「有夠欺負人（貓）的哈哈哈哈」、「這是霸凌啊啊啊啊啊」、「好慘啊小貓」；但也有人持相反意見，認為這樣一點都不好笑也不可愛，「飼主不應放任大貓欺負小貓」、「這樣教貓咪根本不知道自己錯在哪。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）