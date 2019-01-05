喵跳上擋風玻璃　車主「用腳驅趕」踢窗戶...下秒GG了

▲這下歹誌大條了...（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

當貓咪跳上車子的時候應該怎麼做呢？一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」中分享一則影片，一隻虎斑浪喵跳上了這台汽車的擋風玻璃上，看到車裡的紅色物體後不斷被吸引，便趴在車窗不斷查看，沒想到這時車主用腳踢了踢玻璃想要驅趕貓咪，但卻因為力道沒抓好，把窗戶踢破了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

吳姓網友PO出影片並表示，「給我下去！給我................係啊！」這隻浪喵跳上玻璃後，好奇地在車外探頭查看，這時牠被車主的紅色襪子吸引，便巴著車子不肯放，這時車主為了驅趕野貓，踢了玻璃一下，喵喵也因此被嚇到，但沒有因而逃跑，就在這時候，車主更用力撞了撞窗戶，沒想到玻璃就此裂開，不僅貓咪傻眼，連車主也嚇暈了。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑歪表示，「這一看就知道，大力金剛腿」、「想不到吧！」、「真的是傻眼貓咪」、「笑死哈哈哈哈哈」、「8000噴了......」、「虧大了」、「貓：計畫成功！笨人類！」、「修車廠的貓」、「我聽到心碎的聲音」、「朕得逞了，你這無知貓奴」、「那玻璃是紙糊的嗎」、「這有練過！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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