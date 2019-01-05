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啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱

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▲▼啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲2個月大的小辣椒獲救後非常撒嬌。（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

台南網友seayueh去年底接獲通知，前往某休耕地安置浪浪，卻意外發現失明幼犬「小辣椒」。這隻狗狗才2個月大，卻連續遭到車輛撞擊，不但頭骨留下凹洞，就連右後腿都被撞傷、露出白骨，即使身負重傷與殘缺，卻還是堅強地啃食辣椒求生。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小辣椒雙眼失明，頭骨和後腿都曾被車子撞傷。

網友seayueh向《ETtoday寵物雲》提到，她前往休耕地探視時看見母子7犬，卻突然聽見後方樹叢傳來窸窸窣窣的聲音，「一隻小狗狗雙眼透著乳白色，很勉強才能睜開，頭上還有一道很深的疤痕。牠一邊瘸著右腳，一邊緩慢地站起來，我這才看見後肢骨頭已經外露。」

▲▼啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小辣椒現在被暫時安置在補習班。

seayueh著急地想要救援，卻面臨狗媽媽的阻擋，只好趁隔天再來一次，「我找到這孩子時，看見牠身邊全是啃食過的辣椒，想到牠如此辛苦地撐著，就覺得非常不捨。」傷犬送醫後，被診斷出患有先天性失明，又先後經歷2次車禍，造成頭蓋骨中間塌陷，右後腳也被撞到露出骨頭，「但是這孩子很努力地吃、喝，甚至靠著自己的努力站起來。」

▲▼啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小辣椒每天安靜聽課，很喜歡窩在人類懷中。

seayueh服務的補習班老闆聽聞後也感到非常心疼，便出手安置狗狗。現在，小辣椒每天陪伴大哥哥、大姐姐一起安靜聽講，下課後就回到小窩裡睡覺，非常乖巧，「牠很喜歡窩到人類的懷中，找個舒服的位置討抱抱，幾乎不曾吠叫，只有在睡醒撒嬌時會哼2聲，好像在和大家說早安。」

▲▼啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱（圖／網友seayueh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小辣椒正在找一個家～

seayueh心疼地說到，失去視覺的孩子特別靈敏，但也因此需要更專一的照顧，希望能夠幫狗狗找到永遠的家，「我很感謝能夠遇見小辣椒，牠讓我看見生命的力量與勇氣，也希望大家能夠更重視殘缺浪浪的問題。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►►►若想了解詳細資訊或提供送養管道，請私訊「seayueh 」 

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關鍵字： 米克斯浪浪救援辣椒流浪動物

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