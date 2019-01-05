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叫聲16種！最愛看電視、吃蟑螂　狐獴襲台私人飼養約40隻

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圖文／鏡週刊

來自非洲的動物狐獴擁有明亮大眼和活潑個性，在許多電影中擔綱重要角色，各動物園也紛紛引進讓遊客目睹丰采，日本還有狐獴咖啡廳，這股「狐獴風」如今吹入台灣，有人從國外進口當成寵物，目前全台私人飼養的狐獴約40隻，儼然已成為新趨勢。

本刊獨家訪問曾與狐獴同住過的謝先生，謝先生說，狐獴生性活潑，一天約睡8小時，其他時間則是活力四射的跳上跳下，與家中貓狗孩童也能和平相處，又比雪貂乾淨無味，照顧起來不需太過費心。

狐獴體態嬌小，成年看起來也只有幼貓體型，且個性聰明貼心，平時喜歡與主人同睡，能聽得懂名字和簡單指令，被抱著時還會發出舒服的聲音，平時最愛看電視，會看卡通看到目不轉睛。而狐獴叫聲約16種，每種聲音都代表不同情緒，相處久便會與主人心靈相通，一舉一動都超級萌，讓人為牠們深深心動。

狐獴除了喜歡看卡通，更會以蟑螂為食，補充「蛋白質」。

謝先生提到，狐獴會使用貓砂，雜食天性讓牠們的食物十分多樣，從蟑螂、蟋蟀到無穀貓飼料，或者水煮雞胸肉，甚至是生菜都會吃，台灣也有專門治療沙漠生物的醫生，台灣溫暖天氣也適合牠們的習性。

但讓狐獴來台並不簡單，必須經過一連串的檢疫程序，除要檢驗各項寄生蟲和疾病，還得來自過去一年皆沒有發生狂犬病的飼養廠，更要依法施打狂犬病疫苗和晶片，嚴格規定讓台灣狐獴進口有其困難，如今全台私人飼養的狐獴約40隻，且每隻都價格不斐。

雖然狐獴長相可愛，更有多家寵物業者蠢蠢欲動，但狐獴飼養畢竟不如貓狗般普遍且方便，愛好者也呼籲民眾在飼養前應了解該生物習性，給牠們適合空間，讓牠們在十多年的生命中可以開心生活。


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關鍵字： 鏡週刊狐獴狂犬病檢疫

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