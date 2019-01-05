人工飼養害狐獴廢掉武功？　他：家族形式反將導致淘汰

圖文／鏡週刊

可愛狐獴在台灣引發潮流，但曾在非洲與狐獴相處的攝影師溫芳玲曾呼籲大眾不要把狐獴當成寵物，表示狐獴是家族群居性，養在家裡是強迫改變其習性和天性，狐獴飼養者阿國（化名）卻持不同意見，因台灣狐獴皆為人工飼養，若採取家族形態反而會有物競天擇的淘汰，對生物延續反而是種傷害。(相關報導：叫聲16種！最愛看電視、吃蟑螂 狐獴襲台私人飼養約40隻)

溫芳玲曾在非洲與狐獴共處，因而得到「狐獴媽媽」稱號，她曾在臉書痛心疾首呼籲，希望大眾「愛狐獴就別飼養牠們」，表示台灣環境不適合把這些小動物當成寵物，還提到狐獴是家族群居，沒有家人就沒有安全感。

「不了解狐獴的生活習性和特質，就沒有資格養牠們。」狐獴媽媽也提到，狐獴喜歡沙土、挖土、扒洞，台灣家庭沒有這樣的空間，若是剪掉指甲更等於廢掉狐獴武功，而牠們最愛的食物是毒蠍，若一直使用單一飼料將會營養不平均，希望大眾別把狐獴當成稀奇的貓狗，「如果只是想炫耀，千萬不要養。」

但阿國表示，狐獴在亞洲已經風靡一段時間，日本、韓國更有狐獴咖啡廳，在歐美更是已經合法飼養多年，台灣狐獴都是歐洲合法飼養登記，之後才出口到亞洲，野生狐獴與人工狐獴有不同的行為模式。

阿國說，人工個體已經無法回歸野外求生，會親人的子代狐獴們也已經長時間習慣與人相處，人工飼養也可以使狐獴們無須面臨食物鏈的考驗，家族形態則會造成物競天擇，避免絕種可能。(相關報導：台灣驚傳業者走私狐獴 溫芳玲：狐獴不該當寵物！)



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