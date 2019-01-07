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媽連喊42次「退後」　搞威歐告「狂碎念」委屈抗議

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▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供）

▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

當遇上愛說話的毛孩時，可真的是有理說不清啊！新北中和黑色米克斯Oreo是位超級「搞威」的汪星人，這天主人心血來潮決定訓練牠「後退」的小技能，沒想到平時都會乖乖服從指令的牠，竟突然不耐煩地邊做邊抗議，對著媽媽碎念一番，不時還會偷偷前進塞奶，超無厘頭的模樣讓媽咪笑壞。

馬麻艾拉表示，Oreo其實非常聰明，只要聽到「退後」二字，就會主動往後退個幾步，不過，若是同個指令被要求超過三次以上，就會開始瘋狂碎念，但是身體仍會不由自主地聽媽媽的話，主人也刻意狂喊42次退後，促成了毛孩邊退邊念的爆笑畫面。Oreo眼看著媽咪口氣越來越嚴厲，數度想偷偷上前討拍，把頭饋在她腳上賣萌，讓馬麻看了也被融化得兇不起來了啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供）

▲汪：馬麻人家只想要抱抱啦～

▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供）

▲聰明的Oreo會做的指令非常多。

總是能聽懂人話的Oreo，也經常會觀察主人的喜怒哀樂，一旦發現馬麻難過低落時，就會主動上前默默地陪伴在她身邊；如果做錯事被責備了，也會開啟「口香糖模式」狂黏人撒嬌。曾經有段時間馬麻因為被各種雜事轟炸，導致心情不好，貼心的Oreo一直都默默陪著，甚至也隨之變得像被烏雲罩頂，一度被外人以為牠是不是「卡到陰」，直到媽媽心情恢復正常，牠才又開始活潑起來。

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，許多網友看了都笑歪表示，「不當人太可惜！！」、「意見很多」、「愛說話的孩子金勾錐」、「在跳探戈...」、「人家就是想潰桃嘛！」、「這一定有混到二哈」、「是要退到哪裡去？哈哈哈」、「這狗好聰明喔！好好訓練會成大器」、「要小聲很難哈哈哈」、「真的好可愛喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供）

▲Oreo：奴才你又想叫我幹嘛了？

▲搞威歐告對媽媽狂碎念。（圖／網友艾拉授權提供）

▲「偶的雨天穿搭有水嗎？」

▼影片為網友艾拉授權提供

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關鍵字： 米克斯黑狗歐告退後說話碎碎念

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豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

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