主子凌晨站門口說「長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？

▲主子說「一長串外星語」中！（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／採訪報導

寵物突然說出莫名其妙的話，還真的會嚇死人！住在彰化的7歲金吉拉「米糕」很奇怪，這天凌晨不睡覺，突然趴在門口「碎碎念」！奇怪的是，米糕不是喵喵叫，反而是說出一長串的「外星語」，這下媽媽聽得有點毛毛的，心想「是遇到鬼了嗎」？

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米糕雙腳站立、趴在門口處，對著紗窗外面「唧哩呱啦」一直說話。只見牠激動的「哇啦哇啦叫」，還突然飛到門上「搖尾巴」！媽媽當時在客廳，聽到主子怎麼說了很多自己聽不懂的話，於是好奇湊過去，將整個畫面錄下來。

▲主子到底在說什麼呢？



媽媽說，「我那時候看外面都沒東西啊，可是牠又一直叫。因為牠平常都不會這樣叫，那個聲音連我自己都嚇到，以為牠在跟另個世界溝通，自己當下也蠻怕的，因為已經很晚了QQ。」

後來米糕不叫了，跑去廚房閒晃才結束這場鬧劇。網友看完這則短片，紛紛在底下留言說，「牠在說我要魚～」、「應該是外面有獵物」、「簡單翻譯牠要出去玩」、「牠在召喚喵星球的飛船」、「看到了我們看不到的東西惹」、「1.我要魚肉！2.我要肉泥！3.肉泥...哼！」、「偶要魚，台灣國語」、「跟母艦聯絡的密語啦！」，不過也有網友提醒，自己家的貓貓也曾發出過一樣聲音，後來就吐了。

▲可愛的米糕個性很膽小，如果看到陌生人會嚇得躲起來。

▲同時也是一隻超貪吃的喵喵。



▲媽媽最近在幫牠進行「減肥計畫中」。



▼小時候樣子也很可愛～



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