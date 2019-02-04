ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

主子凌晨站門口說「長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主子說「一長串外星語」中！（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

寵物突然說出莫名其妙的話，還真的會嚇死人！住在彰化的7歲金吉拉「米糕」很奇怪，這天凌晨不睡覺，突然趴在門口「碎碎念」！奇怪的是，米糕不是喵喵叫，反而是說出一長串的「外星語」，這下媽媽聽得有點毛毛的，心想「是遇到鬼了嗎」？

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

米糕雙腳站立、趴在門口處，對著紗窗外面「唧哩呱啦」一直說話。只見牠激動的「哇啦哇啦叫」，還突然飛到門上「搖尾巴」！媽媽當時在客廳，聽到主子怎麼說了很多自己聽不懂的話，於是好奇湊過去，將整個畫面錄下來。

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主子到底在說什麼呢？

媽媽說，「我那時候看外面都沒東西啊，可是牠又一直叫。因為牠平常都不會這樣叫，那個聲音連我自己都嚇到，以為牠在跟另個世界溝通，自己當下也蠻怕的，因為已經很晚了QQ。」

後來米糕不叫了，跑去廚房閒晃才結束這場鬧劇。網友看完這則短片，紛紛在底下留言說，「牠在說我要魚～」、「應該是外面有獵物」、「簡單翻譯牠要出去玩」、「牠在召喚喵星球的飛船」、「看到了我們看不到的東西惹」、「1.我要魚肉！2.我要肉泥！3.肉泥...哼！」、「偶要魚，台灣國語」、「跟母艦聯絡的密語啦！」，不過也有網友提醒，自己家的貓貓也曾發出過一樣聲音，後來就吐了。

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的米糕個性很膽小，如果看到陌生人會嚇得躲起來。

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲同時也是一隻超貪吃的喵喵。

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽最近在幫牠進行「減肥計畫中」。

▼小時候樣子也很可愛～

▲主子凌晨趴門口說「一長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了嗎？（圖／網友孫培芳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 金吉拉門口外星語獵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理..

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30k..

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

肉食主義柴偷咬紅蘿蔔進房　媽開門驚呆：改行吃素了？

黑柴、赤柴你來我往狂鬥嘴！　為衣服「起爭議」.....

主子凌晨站門口說「長串外星語」！媽媽嚇歪：遇到鬼了..

零下50度浪喵挺不住…拍門求救「放我進去」　她眼尖..

欠扁汪搖尾巴「上下跳躍」　嘲笑禁足同伴：有種來打我..

胖貓被媽抱拍全家福　雲霄飛車坐姿「僵硬→驚彈」笑炸..

想養諧星巴丹鸚鵡？　破壞力破表還是「情緒勒索」高手

爸裸上身「捧貓跳恰恰」 嗲音扭腰　網笑：又一個吸貓..

精明柴柴水平爬20格鐵網　10秒浮誇越獄：誰也別想..

一起長大的愛犬走失…自閉女童開金口「狗狗去哪裡？」..

為何要養狗？女飼主「暖回10字」　 千名網友讚：牠..

媽幫汪做美甲！牠皺眉頭「眼神死」怒瞪鏡頭：我要客訴

自製錢母！命理師教「求財密技」：1元硬幣效果最好

國中女被同學霸凌不想回家　霸氣父：天塌了爸爸給妳頂..

92年蓮香樓只營業到2月底！　員工吃完最後一頓年夜..

韓國瑜飛峇里島過年「有啥好罵？」　王浩宇：鄭文燦、..

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來..

《復仇者4》30秒預告出爐！鋼鐵人同框「她」藏玄機..

台中人激推紅豆餅天天排隊！芋泥+巧克力+紅豆爆餡超..

超商暫停營業3小時！萊爾富請店員吃年夜飯　5道澎湃..

款好背包就出發！避冬「曼谷」吃遍4大美食街

5部演完秒後悔爛片！　喬治克隆尼成「史上最爛蝙蝠俠..

寵物動物熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

為何要養狗？飼主暖回10字暖翻

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

自閉童問「狗狗去哪？」家人不忍..

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

讀者迴響

熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

為何要養狗？飼主暖回10字暖翻

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

自閉童問「狗狗去哪？」家人不忍..

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

怕狗走丟被勒索！　媽刻爆笑吊牌

最新影片

更多

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3年後萌躺地撒嬌

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛？

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面