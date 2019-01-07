台北大安麝香豬檢驗報告10日出爐　3症狀判斷非洲豬瘟

▲台北市大安區發現麝香豬屍體。（圖／台北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市清潔隊通報大安區7日上午11時許，出現了重達300台斤（180公斤）的死亡麝香豬，現場豬屍略有膨脹，腹部呈現紅斑，推估已死亡一段時間，不過目前從豬隻外觀特徵初判並無非洲豬瘟病狀，詳細檢驗仍須等待10日報告出爐。

據台北市動保處表示，該豬隻疑似為附近遊民所飼養，推測已經死亡了一段時間，雖然豬屍略有膨脹、腹部出現紅斑，但仍與典型非洲豬瘟症狀不同，皮膚並無出現血痢，腳趾趾尖與耳翼末端也沒有出血症狀，初步評估豬隻應該沒有染上非洲豬瘟，但實際死因仍須進一步釐清。

行政院農委會根據歐盟相關實驗室提供典型豬瘟病狀參考，若是已發病的豬隻，其特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟的出血，尤以淋巴結，腎臟和腸粘膜最明顯，其中病程一共分為甚急、急、亞急與慢性等四種；而已死亡的豬隻則可能呈現腳趾趾尖與耳翼末端出血的病狀，皮膚也會隨之出現異常血痢，由肉眼可輕易判斷。

▲染上非洲豬瘟的豬隻耳朵及腳趾會呈現出血症狀。（圖／翻攝自歐盟基改食品及飼料實驗室）

▲非洲豬瘟豬隻皮膚上會出現血痢。（圖／翻攝自歐盟基改食品及飼料實驗室）

動保處防疫人員到場後隨即設置封鎖線，由警方協助管制人員進出，並將透過監視器畫面調查飼主身分。隨後將豬屍妥善封包後移置於運送車輛上，送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，現場與進出所有車輛皆以消毒水進行完整噴霧消毒，並完成初步疫情調查，也確認案發現場周圍3公里內皆無養豬戶，以防範有病毒殘留及擴散之可能。

動保處呼籲，目前北市府已於4日成立「府級跨局處防治應變小組」，全面動員執行非洲豬瘟防疫整備工作，目標為將非洲豬瘟阻擋境外，市民如發現有遭棄置之豬隻屍體，請撥打1999或0800-039131通報，動保處確認後即派員前往現場消毒處理及採樣送檢，請市民無須過度擔心。

▲初步判斷麝香豬並無豬瘟症狀。（圖／台北市動保處提供）