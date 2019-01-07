急速貴賓「旋風下樓」轉到剩殘影　網笑翻：看得頭都暈了

▲貴賓犬穿好衣服急著想要出門。（圖／翻攝自抖音APP用戶「580912737」）



寵物小組／綜合報導

這孩子未免也太猴急了點！抖音APP用戶「580912737」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻可愛貴賓犬這天著完裝，滿心期待的想要出門散步，沒想到才一踏出門就不停地旋轉，甚至連下樓梯，牠也是用旋轉的方式，看得網友紛紛直呼「頭都暈了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友日前在臉書公開社團轉貼這段影片並註解，「你再繼續旋轉我...」。畫面中可以看到，貴賓犬光只是在家門口，就已經興奮到原地轉圈圈；只見牠一出了門，依舊像道旋風一樣轉著下樓，速度快到只看得見殘影，而且絲毫都沒有休息喔！是最後看著主人怎麼沒有跟上來，牠才停下腳步。

▲就連下樓梯也是用旋轉的方式。（圖／翻攝自抖音APP用戶「580912737」）



▲有網友說認為貴賓犬最後似乎有點頭暈。（圖／翻攝自抖音APP用戶「580912737」）



影片才分享不到一周的時間，就累積將近2千個按讚數，數百名網友看完都在底下留言說，「哇好強下樓梯也行！竟然不會撲街」、「這也太會轉了」、「還以為會滾下樓，沒想到居然是這樣」、「看得我都暈了」、「汪：旋轉跳躍，我閉著眼」、「最後一幕好像暈了XDD」、「是不是屎在滾？」、「原來是顆戰鬥陀螺阿」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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