柴柴剛到新家...一天到晚「微笑照鏡」：欸？我有撿屎官了？　

▲娜娜：看來我張臉...騙到了無知的人類！（圖／網友黃泓益提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

一抹神秘的微笑是...？飼主黃泓益領養一隻柴柴，將牠取名為「娜娜」，奇妙的是...爸爸時常發現牠「愛偷偷照鏡子」，還露出一股自信微笑？似乎是不敢置信自己「有了撿屎官」？，逗趣的場景被爸爸邊笑邊偷拍。

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照片當時的娜娜剛被認養5天，爸爸笑說「自己很喜歡動物，能養到牠真的是緣份！」他提到，娜娜原本的主人對牠不好，將牠養在陽台8個多月，後來是原飼主的女友看不下去，輾轉詢問下，剛好被現在的爸爸收編。

來到新家的娜娜很有趣，竟然喜歡看鏡中的自己。爸爸說，「本來不以為意，但後來發現牠天天照，每次牠在照，我都會說『很漂亮了啦～』XD。」

▲娜娜常這樣偷偷照鏡子...



爸爸將照片分享到柴犬社團，網友看完紛紛在底下留言，「魔鏡啊魔鏡～誰才是世界上最漂亮的狗」、「我是誰，我在哪？」、「這是一場美夢嗎」、「好可愛～在懷疑狗生」、「我怎麼又被自己帥醒了，好煩哦」、「我怎麼這麼好看XD」、「牠一直不相信自己是條狗！哈哈」

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