媽媽要讓我自己死掉！幼時遭母媽遺棄　牠被收編後仍活陰影中



▲貓哥哥NONO。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供）



文／Nalia娜莉雅流動世界



媽媽來溝通是因為NONO這兩個月來，大約一個禮拜會尿床一次，後來一天一次，到溝通前一周就沒有了。想要了解牠尿尿的原因，跟牠講話時牠看起來就很開心…。

Nalia：「為甚麼你要尿尿啊？」



NO一副不好說的樣子但給我看爸爸，後來才說：「爸爸揍我」、「 牠怎麼可以揍我？」一副我是歸我媽管的樣子。



我聽到電腦那頭媽媽小聲地說：你看…..。我想這情況並不是真的揍得厲害，但是NONO是完全不能接受。



Nalia：「 那為甚麼這一周沒尿了？」



NONO很開心說：「因為媽媽要找人跟我講話，終於要真相大白了呀！」



Nalia：「 那你覺得爸爸怎樣？」



NONO：「我不會討厭牠啊！可是我覺得我們只能互相尊重有禮貌的相處，像朋友那樣，牠不能像我媽那樣管我！」說來說去，其實NONO是媽媽先養的，爸爸後來才一起住的，NONO自然覺得媽媽才能管啦！



▲妹妹。（圖／Nalia娜莉雅流動世界提供）



除了NONO還有一隻妹妹。媽媽問牠們知道她很愛牠們嗎？



妹妹：「那是什麼？媽媽一直都這樣對我，所以我不知道那是什麼？」



NONO就說：「笨蛋！她問這個只要說『有啊對啊』就好了！ 只要人類這樣問就要說有啊對啊！」接著馬上大聲說：「我最愛媽媽了！」然後說人類都蠻喜歡這個的！

媽媽問兩貓對彼此的看法。妹妹說NONO很包容自己、很接受牠，沒有要趕牠走。媽媽說，但是先來的是妹妹啊！妹妹說：「沒關係…NONO若覺得牠是先來的；是老大的我都可以讓牠。只要不要趕我出去，不要不要我就好了…。」



我看到一隻小貓，距離牠的貓媽媽跟其牠兄弟姊妹很遠，隔了一段距離在同一個空間中，原來妹妹有一段小時候的故事，使得牠過得比較低頭。人類媽媽說，妹妹當時的情況是認養時就生病中，是媽媽收編後治好，中途有說當初見到這隻小貓，應該就是因為身體不好，看起來貓媽媽不打算要牠，所以是單獨一隻放在離其牠的幼貓比較遠的地方。

妹妹說：「我媽媽是不要我…要讓我自己死掉的。」所以牠才會覺得至少可以留下來就好，無論怎麼安慰牠，都已經深深這樣認為了。

又問到NONO對妹妹的看法是怎麼樣的？NONO：「沙包、 偷窺者、 神經病 。」 總之，就是跟妹妹形容的牠差了很多，大家都笑翻了，原來是因為妹妹很喜歡爸爸；妹妹說，其實很喜歡爸爸，可是會跟他保持一點距離然後偷看。爸爸躺過的地方，起來後妹妹就會過去在那上面坐一下然後就感覺「爸爸的感覺」，覺得爸爸的味道很香，那個味道就是一般人類的體味之其中一種，可是牠又沒有辦法就是跟人很親密，跟貓也不會親密都會保持距離。最後我們還是鼓勵妹妹，可以多接近爸爸媽媽相處，不要讓NONO欺負；媽媽還說，不要怕可以回手喔！

動物雖然活得很當下，但是對於印象深刻的傷害會記得很深，所以我們一定要善待身邊的動物同伴，用愛心和耐心和牠們相處喔！祝福牠們一家和樂，早日脫離尿尿地獄，妹妹也活的自信些也更快樂！



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