「厭世法鬥」頭掉車外！大翻白眼　媽嚇：還有沒有呼吸...

▲法鬥超醜睡姿讓馬麻嚇壞。（圖／粉絲專頁「肥波Q Q ㄟ日常」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

拜託不要嚇媽咪啊！新北市新莊區法鬥「QQ」這天熟睡在車內，卻讓馬麻嚇得心臟差點停止，原來是汪汪睡得太熟，不但整顆頭掉出推車外，同時還大翻白眼，讓人誤以為牠沒呼吸了！飼主將照片上傳至臉書粉專「肥波Q Q ㄟ日常」，引來不少網友爆笑按讚。

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▲Q比版獅子王。

從照片中可以看到，QQ正在享受甜甜的美夢，但是即便推車內有寬敞空間，汪依然要把頭掛在車外，眼睛還不小心翻出白眼，睡姿十分嚇人。而媽咪每每看見這個畫面都會被嚇到，心裡不禁疑惑，「到底有沒有呼吸？」，所幸QQ的打呼聲很快地解答馬麻的疑問，牠只是睡太熟而已！

▲QQ在咖啡廳內擔任「冒牌娃娃」。

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媽咪受訪時表示，QQ只要睡很熟的時候，常會有這樣翻白眼的情況出現，起床後白眼就會變成「厭世臉」，十分逗趣。事實上，QQ是咖啡廳的「招牌娃娃」，可愛的厭世表情讓不少客人誤以為牠是假汪。至於QQ非常活潑，也因為太激動，被飼主下令待在車上當「娃娃」，免得客人被牠的熱情撲倒。

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