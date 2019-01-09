9Kg胖貓吃醋...專挑跳跳馬下手！　媽心愛杯「碎滿地」

▲貓咪打破媽咪心愛的紀念杯子。（圖／網友邵潔授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市喵皇「錢錢」這天把馬麻氣壞了！原來是牠將媽咪一組跳跳馬30周年的杯子打破，只見心愛的馬克杯在地上碎成一片，讓媽咪的心也跟著碎了。事後飼主將這件事情分享到臉書社團「爆怨公社」，她氣得詢問廣大網友「貓咪三杯好還是宮保好？」

▲紅圈處為慘遭貓皇毒手的跳跳馬克杯。

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媽咪受訪時表示，一組杯子總共有4個，平均一年會被錢錢打破一個，這次打破的是「最心愛的款式」。同時馬麻也提到，錢錢都是在人看不見牠時摔破杯杯。特別的是，喵似乎知道媽咪喜歡跳跳馬，因此專挑該圖案的馬克杯下手，其餘都安然無恙，看來喵主子是跟跳跳馬吃醋了！

▲錢錢非常撒嬌黏人。

錢錢是隻小貪吃鬼，餓肚子時會瘋狂敲房門，等人開門後立刻使用「死亡凝視」招數，逼得人一定要給牠放飯才行。馬麻領養錢錢將近4年，喵的體重也從5公斤上升到9公斤，但是在幸福肥之前，牠卻換過許多主人，也因此只要聽到「去別人家住」時，錢錢就會隨地大小便抗議，可見牠十分害怕再度被送走。

▲錢錢在房門外「死亡凝視」，等待飼主放飯。

▲毛被剃掉露出光溜溜貓皮。

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飼主將兇手錢錢照片上傳後，不少網友開玩笑祭出「料理貓咪」方式，「整隻燒烤手扒貓」、「看年齡，老了就燉湯吧！」、「蔥爆不錯」、「9公斤可以多樣料理」，除了貓奴們的料理小劇場外，也有人說，「一切都是杯子的錯」、「馬麻東西要放好！」、「只能抱緊處理了啦」。

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