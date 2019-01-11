飛天柴咬著球意外變「豬公」　媽笑：體重與高度成反比

▲汪：我是小飛俠！（圖／網友陳姿妤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

飛向宇宙浩瀚無敵！飼主陳姿妤日前分享家中柴犬「安美」飛高高的照片，不過網友目光全聚焦在那胖嘟嘟的身材，只見汪汪跳躍時，身上的贅肉也跟著隨之起舞，嘴裡咬著球，就好像「豬公」一樣，讓麻麻哭笑不得表示，「莫非你是飛天小豬。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這飛躍能力令人嘆為觀止！

▲柴：飛呀～跳呀！

照片中，安美原本跟家人在玩球，剛好球飛過柵欄，就看到虎背熊腰的牠，雙腳一「蹬」帥氣地跳躍出去，身上的贅肉也隨著飛行翩翩起舞，不過低空飛過的牠，因為圓滾滾身材，加上嘴巴咬著玩具，就好像擺在廟裡的「豬公」一樣。有網友好奇詢問，汪汪是否成功跳過；麻麻則笑說，「這高度小意思啦！只不過飛行高度真的隨著體重明顯下降。」

▲怎麼看到一隻小熊呢XD。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」短短幾天吸引3000多名網友按讚，還有人看到這幕後笑到噴飯，在底下留言表示，「體重與飛行高度成反比」、「這種角度和起來會很痛！」、「也太可愛了吧！」、「反比關係」、「卡桃屋會不會跨不過去了」、「低空飛過，好可愛！」、「可愛的飛天狗」、「 飛天小豬」。

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▲喜歡盪鞦韆的安美。



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