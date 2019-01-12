媽遭「家暴2次」眼紅腫！醫生嚇傻想報警　兇手汪跩臉瞪：告我R

▲這一定要找警察伯伯處理！（圖／Ig用戶「chacha_piggypiggy」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

來人啊～這裡有人被家暴！米克斯「茶茶」因不爽晚餐沒肉肉，就趁大家熟睡時，無情地用腳掌朝馬麻臉上「踹」了一腳。馬麻隔天起床照鏡子當場「崩潰」，因為眼睛下方出現明顯腳掌印記，皮膚痛到紅腫起來，這樣不只一次的「家暴事件」讓她傻眼直呼，「要找律師對這個不肖汪提吿。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲第一次被汪汪家暴，醫生還說要幫忙報警。

茶茶每天都要跟麻麻一起睡覺，但等大家睡著後，牠都像有急事一樣，匆忙地跑到別地方，由於起身動作非常大，有時會需要透過踹東西的反作用力，讓牠快速彈起。這次因為主人忘記給肉肉，讓汪汪抓到機會可以「挾怨報復」。

照片中可以看到，麻麻的臉被茶茶狠狠「踹」下去，浮出一個紅腫「腳印」，看上去就像被烙印一樣。更令人傻眼的是，這其實是第2次發生「家暴事件」，馬麻說，第一次被踹到眼睛整個腫起來，連醫生都不敢相信，還頻頻問她要不要幫忙報警。

▲汪：別惹我！

事實上，兇手茶茶每次都不知道自己闖下大禍，還會擺出「少爺臉」用眼神指使麻麻弄早餐給自己吃。麻麻服務完汪汪後，一邊照鏡子看著苦命的自己，一邊聽著客廳傳來汪汪大口吃東西的聲音，不禁悲從中來，忍不住開玩笑說，當下會有一種想「給牠背後攻擊」的衝動，可惜自己沒這個膽量。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲這根本是在拍雜誌，太帥氣了！

茶茶因為後肢有問題被隨意棄養在菜市場，被愛媽救援後，送到浪浪別哭等家。幸運的是，汪汪在這邊遇到愛狗的麻麻，雖然骨頭還有後遺症，但現在肌肉練出來了，也有在吃保健食品，不會再像之前那樣下跪。鑌文說，雖然偶爾會發生家暴事件，但很開心每一天有茶茶陪伴，希望大家能透過領養代替購買方式，幫助更多浪浪。

▲茶茶是麻麻的全世界。

▲現在的茶茶，在麻麻用心照顧下，是隻活潑愛笑的小男生。



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