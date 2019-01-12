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電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？

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▲電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？（圖／網友大眼娃‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲電視機：救命啊～！（圖／網友大眼娃‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

電視機快要斷氣啦！台中沙鹿有隻10歲大的喵星人「咪咪」，天生一臉哀怨的牠，擁有一個愛做熱熱區塊的屁屁。這天媽媽看電視看到一半，螢幕忽然變成紅紅綠綠的區塊，定眼一看，發現右邊機上盒被胖貓咪咪給重壓，怎麼叫牠下來牠都不肯。

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咪咪看到有人回家，自動跳到機上盒「坐好坐滿」，並面露「哀怨神情」，盯著電視機前的家人看。媽媽無奈笑說，「很奇怪～牠真的會一直盯著人家看，有時候還會在上面打瞌睡…反正就是愛坐在那邊休息。」

  媽媽說，「牠一壓住盒子訊號就會收不到，整個變很模糊，叫牠下來也不下來。幸好牠最後有下來，電視也恢復狀況，只是有點卡卡的…想說，難道電視壞掉了嗎！？」

▲電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？（圖／網友大眼娃‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽哀求：老大～快點下來好嗎！

個性超傲嬌的咪咪像個小老大，平常不喜歡給媽媽摸摸抱抱，對人也愛理不理。之前咪咪看到阿嬤在煮飯，也執意趴在電鍋上，大家超怕牠被燙傷，但咪咪就是不離開，想趴哪邊沒人管得著！  

▲電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？（圖／網友大眼娃‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪也很喜歡趴在熱熱的電鍋。（主子～小心燙傷啊！）

媽媽將電視機快喘不過氣的照片分享至貓咪社團，網友看完紛紛留言，「這是哪家的電視盒ＸＤ」、「我家的是在機上盒噴尿」、「牠怎麼變那麼胖」、「喵：這不是暖暖機嗎？」、「肥嫩嫩的肚子欸，難怪會被重壓。」、「哈哈哈因為暖ＸＤ」。

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▲電視尖叫中！胖貓屁屁重壓機上盒　媽跪求：老大下來好嗎？（圖／網友大眼娃‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪個性難以捉模。

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關鍵字： 胖貓寵物電視機機上盒

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