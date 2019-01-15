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平常會咬人！「土鵝」萌閉眼靠肩撒嬌求抱抱　媽笑：牠只認我

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▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲居然能夠跟超派的鵝抱在一起！（圖／網友黃倩授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這才是真正的親生「鵝子」！嘉義飼主黃倩日前曬出家裡的毛孩並表示，「大家都是養貓咪和狗狗，我來分享一下我的寵物鵝！」一向兇猛愛咬人的土鵝，這次卻化身萌萌寵物，主動走向馬麻身邊，靠在肩膀閉眼討抱抱，超會撒嬌的模樣讓網友看了都驚訝，而媽媽也笑說，鵝子除了她以外，其他人都咬。

由於馬麻本身就是動物科學系畢業，對任何動物都有極大的好奇心，有天家裡後方的土鵝突然生出小寶寶，同時母鵝還在孵其他蛋，但是這時如果沒有把小鵝隔開飼養，就很有可能會被啄死，於是黃倩便自告奮勇表示願意照顧小鵝，自從鵝寶寶破殼的第一天開始，就由她接手照顧，也就此開始了10個多月的養鵝生活。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲超黏人的鵝子總是會主動獻上愛的抱抱。

這隻小鵝叫作「茱莉」，從小就生活在主人的房間裡，媽媽不管做什麼都會抱著牠行動，因此茱莉很習慣被抱著睡覺，也愛上了這種被呵護在懷裡的感覺。只要看到馬麻就會忍不住上前塞乃，把下巴靠在媽媽肩上，閉眼享受著親生鵝子的頂級待遇，不過，看似親人的牠其實只認定馬麻，除了媽咪之外，其他人只要靠近就會馬上被狠咬一口。

馬麻表示，其實土鵝不太喜歡靠近人類，幾乎不太有機會能觸碰到牠們，更何況是如此貼近的肢體接觸；一樣的照顧、一樣的陪伴下，黃倩飼養的另一隻鵝卻不是那麼地親人，不只個性兇狠，連媽媽都不給碰，因此她認為茱莉是隻非常特別的鵝，但牠似乎卻因此缺少了同儕生活。

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲茱莉從小就一直跟在主人身邊。

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲你已經不是小baby了啦XD

時時刻刻跟著媽咪腳步的茱莉，不論馬麻走到哪牠都堅持要跟，自我意識較高的鵝群們總是和人類疏遠，看著茱莉這麼黏主人，也許覺得牠是「媽寶」而不願意接近。通常鵝有另一半後，會變得比較有野性，漸漸和人類產生距離，但茱莉即使有了老婆依然沒有忘記媽媽，一樣親人愛撒嬌。

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲當鵝群排排站時，茱莉獨自被冷落在後方。

身為動物愛好者的馬麻，其實不只養了一群鵝，同時還有雞、羊、鵪鶉和金雞，甚至房間裡還住著兔子、鸚鵡、老鼠等等，完全就像個小型動物園，至於養鵝和養貓狗有什麼不同，她認為其實鵝子和一般毛孩一樣黏人、會撒嬌，也聽得懂主人呼喊自己的名字，除了飼養環境比較費工夫外，牠們和貓狗一樣值得被疼愛呵護。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲「我才是馬麻正港的親生鵝子啦！」

▲土鵝撒嬌討抱抱超萌。（圖／網友黃倩授權提供）

▲這畫面也太有愛了吧♥

▼影片為網友黃倩授權提供

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關鍵字： 土鵝寵物鵝撒嬌抱抱

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