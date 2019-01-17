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夫傳Line說鏡頭怪怪的！　她開攝影機見「貼心小驚喜 ❤」暖炸

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▲老公抱柴犬向鏡頭打招呼，小驚喜讓她笑開懷。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲老公抱柴犬向鏡頭打招呼，小驚喜讓人笑開懷。（圖／網友廖珮伶授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

上班看到這個畫面，精神都來了！新北市網友廖珮伶日前在臉書社團「柴犬司令部」分享一張超可愛照片，只見她的老公高舉著柴犬「橘子」，並且向寵物攝影機打招呼，廖小姐瞬間被汪汪舉雙手投降的樣子萌翻，這個貼心的小驚喜讓廖小姐不禁笑開懷。

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▲老公抱柴犬向鏡頭打招呼，小驚喜讓她笑開懷。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲橘子和小夥伴「奶茶」一起當爸媽婚禮的花童。

廖小姐受訪時表示，「當日老公原本應該要上班，卻臨時有休假在家，他告知我寵物攝影機畫面有點異樣，要我打開來看，結果一打開就看到老公和橘子在鏡頭前，不自覺的笑了！」照片中可以看到，橘子被把拔抱著而高舉著雙手，超萌的模樣跟鏡頭打招呼，這個畫面瞬間讓正在工作的廖小姐有好心情。

▲老公抱柴犬向鏡頭打招呼，小驚喜讓她笑開懷。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲「村姑」造型的橘子。

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橘子個性好控制，也因此把拔時常惡搞牠，例如用毯子把汪汪包住，變成一個蠢蠢的「村姑」造型。而橘子現在最黏的對象卻不是爸爸媽媽，由於近日以來都是阿嬤帶汪汪出門散步，連吃飯都是奶奶負責，所以阿柴現在最愛的人就是阿嬤！

▲老公抱柴犬向鏡頭打招呼，小驚喜讓她笑開懷。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲橘子現在最愛的是阿嬤。

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關鍵字： 柴犬老爸監視器搞怪打招呼

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