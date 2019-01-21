越甜越愛！白手長臂猿享用香吉士　餓的話把果皮吃光光

▲白手長臂猿開心吃起香吉士！（圖／臺北動物園提供，下同）



寵物小組／綜合報導

大家都說「多吃水果，有益身體健康！」，香甜軟Q的果肉，總是讓人口水直流！但口感難以下嚥的粗厚或苦澀果皮，往往會被去除丟棄。人類吃水果會捨棄果皮，動物也會嗎？動物園表示，動物跟人一樣，不喜歡粗硬果皮，只有在餓肚子的時候，才會連果皮一起吃掉！

又香又甜的水果是靈長類動物的最愛，動物園會為牠們準備各式水果，例如蘋果、芭樂、柳丁、西瓜、木瓜及季節限定的柚子與葡萄等...，並依照不同物種個體每餐的份量分配。動物園說，「保育員在備餐時，不會刻意把水果的果皮剝掉，盡量保留水果的原型餵給動物。有時視情況把水果切成適當的小塊，讓大群飼養的動物們有較為均等的採食機會。」

▲保育員在備餐時，不會刻意把蔬果的皮除掉，並盡量保留食物的原型餵給動物。



在保育員的觀察中發現，水果大多會被吃得乾乾淨淨，而且甜度越高的水果，動物們越愛吃。其中靈長類動物跟人類一樣，喜歡吃果肉的部分，不喜歡吃果皮。園方提到，「可是在沒有其他美食挑選的時候，還是會把果皮拿起來啃一啃、嚼一嚼，當作嘴饞時的小零食。」

臺北市立動物園曾接到民眾提問，「動物吃水果會連皮吃嗎？」、「果皮會不會有農藥殘留？動物直接吃沒問題嗎？」。動物園表示，準備給動物吃的水果，都是優良品質、通過農藥檢測的產品，動物保育員們還會細心清洗後，才讓動物食用，所以大家可以放心，動物們不會因為吃了果皮，而對身體產生不良的影響。

▲有時會視情況把水果切成適當的小塊，讓大群飼養的動物們有較為均等的採食機會。



野生動物的食性迥異，為了因應不同動物的營養需求，動物園特別設置了動物專屬的中央廚房，每天都有新鮮的蔬果、肉類、魚、飼料、牧草、營養添加物等，讓動物們吃得安心又健康。但園方偶爾會接獲通報，有遊客自備水果、飼料想要餵食動物，甚至將食物連同包裝袋投入動物展場。要是動物因此誤食塑膠袋、不適當的食物，就會對健康造成威脅、甚至導致死亡。希望大家可以相互提醒，不要餵食動物園內的動物，確實遵守「愛牠，就不要餵牠！」，一同守護動物朋友們的健康。

▲動物在肚子餓、或沒其他美食可選擇的時候，還是會把蔬果外皮一起吃掉的喔！



▲有些動物不喜歡柑橘類的果皮。



▲不適當的食物，會對動物健康造成威脅、甚至導致死亡。希望大家可以相互提醒，不要餵食動物。