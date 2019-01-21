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喵睡翻「肚肉溢出」叫不醒萌炸　媽笑：都趁機剪指甲

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▲肉肉橘貓睡相萌翻。（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供）

▲工讀生領錢了快點出來！（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來是工讀生啊，我還以為是隻貓呢！新北市中和胖橘貓「福祥」最引以為傲的就是牠肥嫩的肚肚，總是像人類附身的牠，這天又不小心透露了喵星人身分，以平躺姿勢在沙發上呼呼大睡，不管主人怎麼搖甚至捏臉，牠都不為所動，繼續享受地大聲打呼，讓媽媽傻眼嚇壞，「這隻真的是貓嗎？」

福祥是隻超級貪睡的喵星人，世上沒有任何東西能夠阻止牠睡覺，就連罐罐也一樣，牠的睡眠深層到可以偷偷幫牠梳毛，甚至能夠「邊睡邊剪指甲」，馬麻WY Lee笑說，曾經有次都已經剪完了，福祥卻仍睡到打呼毫無感覺，因此媽媽就順便幫牠「拋光」了，完全不用擔心要和喵喵為剪指甲而大打出手。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲肉肉橘貓睡相萌翻。（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供）

▲即使趁主子睡著剪指甲，牠也絕對不會醒來。

▲肉肉橘貓睡相萌翻。（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供）

▲福祥總是像人類一樣平躺睡翻。

馬麻表示，「以前常餵牠的愛媽說，很少看到牠在外面睡覺，可能真的要睡回本。」家人都懷疑福祥是不是趁家裡沒人時，偷偷跑去健身或打工，才讓自己這麼疲累，但每每媽媽打開監視器，卻又發現牠總是在睡大頭覺。此外，無厘頭的福祥表情還超豐富，喜怒哀樂總是直接表現在臉上，挑食的牠如果遇到不喜歡的食物，還會露出一臉嫌棄的神情，讓媽媽好氣又好笑，完全就是個諧星。

臉書粉絲專頁「奔跑吧肥祥」經常分享福祥的搞笑日常，而「肥祥」一名也是因為牠的身材日漸豐腴而來的，網友們看了福祥的睡翻影片也紛紛笑翻表示，「超級可愛天啊！」、「明顯工讀生是肥宅」、「牠真的覺得很有安全感才能這樣」、「根本是加菲貓了」、「是不是喝醉被你撿回家的」、「那個嘴邊肉...」、「以前真的是浪貓？？？不敢相信～」、「睡到被殺掉都不知道XDD」、「太療癒了吧」、「好想揉肚子！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲肉肉橘貓睡相萌翻。（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供）

▲喵：你給我吃這是啥毀！！！

▲肉肉橘貓睡相萌翻。（圖／臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供）

▲福祥：你說什麼！再說一次試試看啊！

▼影片為臉書粉專「奔跑吧肥祥」授權提供

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關鍵字： 貓咪喵喵睡覺睡相肚子剪指甲

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