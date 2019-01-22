舅舅過世留下貓！她帶回家1年養胖　終於願互動跟人「擊掌CPR」

▲咪寶起初願被碰手掌，一年後信任家人了可以玩擊掌遊戲。 （圖／網友林素珍授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新竹網友林素珍日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享一則故事，舅舅因病過世留下了貓咪「咪寶」，喵曾被送養出去卻被退回，林小姐心想或許是命中註定，因此收養咪寶當喵女兒，日夜相處之下貓咪不但長胖了，和家人互動也越來越多，這天甚至還跟人玩起「擊掌CPR」遊戲，非常地逗趣！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲媽咪一開始見到咪寶時，牠的眼神有點害怕。

林小姐受訪時表示，當時舅舅過世後將咪寶送養出去，但喵在領養人家卻不吃不喝不睡，不斷地喊叫讓鄰居抗議，「當初要退養回來時，有先和領養人通電話，在通話中對方開了擴音，咪寶一聽到我的聲音反應非常激烈，喵喵叫非常大聲，心想這或許是老天註定要讓我養牠！雖然是第一次養貓，但是也沒想太多，只希望有仁愛牠，給牠一個溫暖的家，畢竟牠是舅舅的家人。」

▲喵：手手交給你～我們一起生活下去吧！

林小姐將咪寶帶回家後，一開始非常地擔心和貓咪相處的問題，和朋友們討教之後才了解要如何撫摸喵。而自從開始摸咪寶的下巴和頭之後，不但感情溫度上升，還養成咪寶天天來討摸的習慣。媽咪分享，有一次生病不舒服所以沒有照例給咪寶摸摸，但是喵很乖巧地叫2聲就一起入睡，還把自己的貓掌放在人的手心，「看到牠守護著我，讓我覺得成貓真的很貼心，很慶幸第一隻貓是成貓。」

▲外婆要咪寶跟狗狗和平相處，毛孩們竟同時轉頭裝傻。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

咪寶在家時非常乖巧，聽到媽咪的機車聲才會在門口喵喵叫迎接，但是起初只和馬麻撒嬌親近，與其他家人互動較少。相處將近一年的時間，咪寶慢慢地靠近家人，甚至還玩起「擊掌CPR」，只見貓掌放在人的手心不斷按壓，如同在做心臟復甦術一樣非常逗趣，這可愛的畫面也是咪寶信任家人最好的見證。

▲咪寶超會賣萌讓媽咪都得了「分離焦慮症」。

▼咪寶玩擊掌遊戲影片



▼更多精彩影音