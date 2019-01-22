23kg米克斯睡到動次動　閉眼大跳「懶人瘦身操」邊扭邊減肥

▲身上的肉肉跟著搖擺。（影／網友蘇美寧授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

為了瘦身連睡覺都不能放過！日前有名飼主分享家中狗狗有趣的影片，只見23公斤的米克斯「囧迪」為了恢復昔日精壯的身材，就連在睡眠時，都不忘抖動圓滾滾的身體，手腳也不自覺地擺動，就好像在奔跑一樣，讓一旁錄影的馬麻笑說，「希望這樣能瘦下來。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲跟著囧迪動次動。

影片中可以看到，囧迪像電動馬達一樣，不斷搖晃身體，身上贅肉也跟著隨之起舞，連手腳也在抖動，彷彿夢見在草地上奔跑，又好像在跳瘦身操一樣。馬麻說，囧迪如果作夢，就會出現抖動的動作，每次看到就覺得很有趣，另一方面也很欣慰，以前有分離焦慮症的牠，現在竟可以安穩睡覺甚至作夢。

▲現在的汪汪過的很幸福。

囧迪是馬麻讀大學時遇到的，當時看見牠跟著騎腳踏車的同學，身上的項圈被剪斷，於是她便騎到旁邊問汪汪要不要上車，結果牠立刻就跳上來，還高興地搖尾巴，彷彿知道自己將要有幸福的未來，之後馬麻就收編照顧。馬麻也呼籲讀者，「透過領養代替購買的方式，來幫助更多無家可歸的狗狗。」

▲家人常常帶囧迪出去玩。

影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」，許多網友被汪汪可愛的模樣給笑翻，紛紛在底下留言表示，「確定是夢到奔跑？」、「一起來動次動～」、「這是睡覺也會瘦的運動」、「左踢右踢，再來一次！」、「好大顆的奇異果」、「 好肥美！」、「媽媽這顆奇異果會動！」、「幸福小孩在夢中追肉肉跑」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲那翹臀讓人好想摸一下。

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