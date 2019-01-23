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歡迎爸回家！汪揪小主人門口迎接　媽吃醋淪配角：我都沒特別禮遇

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▲米克斯奶油 。（圖／網友Emily Huang授權提供）

爸比的心肝寶貝。（圖／網友Emily Huang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

每天在門口準時報到！米克斯「奶油」和小主人最喜歡在門口等爸比回家，這天姐妹倆原本在客廳玩耍，聽到門外有動靜後，就飛奔至門口，奶油還激動地「嗷嗷叫」，爸比上樓看到寶貝在門口迎接，就覺得有股暖流穿入心裡，讓一旁拍攝地馬麻吃醋地說，「我都沒有特別禮遇。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯奶油。（圖／網友Emily Huang授權提供）

姐妹倆每天卡位等門。

照片中可以看到，狗姐姐「奶油」和小主人興高彩烈的在門口等候，看到爸比的身影後，姐妹倆同時尖叫，彷彿在歡迎大明星，而爸比進門後，汪汪就飛撲上去並送上香吻，而一旁的妹妹也急地伸手討抱，讓被晾在一旁的馬麻只好默默看父女倆曬恩愛。Emily Huang開玩笑地說，「姊妹倆是地表最強小三。」爸比感動地說，「看到他們等門，加班再累都值得了。」

▲米克斯奶油。（圖／網友Emily Huang授權提供）

我是爸比的小情人。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，釣出許多相同經驗的網友，大家紛紛在底下留言表示，「我家的二隻也會」、「不管有毛無毛都是做一樣貼心的事」、「兩個都是爸爸的小情人」、「二個衣服穿錯了嗎」、「別人家的狗從不讓我失望」、「養狗之後才知道自己淪為配角」、「感覺是在跟妳炫耀」、「不被愛的才是第三者哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲米克斯牛奶。（圖／網友Emily Huang授權提供）

汪：最喜歡爸比了！

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關鍵字： 米克斯汪汪女兒

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