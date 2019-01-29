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害牠失去「求生技巧」…活活餓死　撿到野生動物千萬母湯自己養

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▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

▲ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？（圖／野生動物急救站保育員張雅林提供，下同）

文／動物當代思潮、圖／野生動物急救站保育員張雅林

由挺挺網絡社會企業主辦的2018年「挺挺動物小學堂」，為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。

你是否覺得到公園遊憩時，餵餵松鼠、小鳥很詩情畫意呢？你是否聽過有人掏了整窩的小鳥，還自豪「我帶回家養，就是做保育」呢？──千萬母湯喔！由於我們對野生動物不夠了解，這些看似友善的行為，都有可能愛之適足以害之！現在讓我們一起來聽聽「野生動物急救站」保育員張雅林怎麼說。

「野生動物急救站」是做什麼的？
「人生病了要去醫院看醫生，家裡的毛小孩生病了要去動物醫院，但住在外面的野生動物受傷或生病的話，該怎麼辦呢？這時就可以打電話給野生動物急救站。」保育員張雅林說，因為醫療救援傷病的野生動物，並幫助牠們重返大自然，正是野生動物急救站最重要的工作。

但我們有時會發現，野生動物受傷的原因是被人為飼養，後來『養壞掉了』才送來急救站。」因此她認為，首先我們必須知道何謂「野生動物」？再進一步了解為何不要飼養牠們當寵物？

什麼是台灣的野生動物？
本篇談到的野生動物，是靠「自己的力量」來到台灣這塊土地，並在野外生活、沒有被人飼養過的。如果是「人為因素」來到台灣，不論是刻意引入或不小心跟著船隻進來，就不能算在地原生的野生動物。

有人會問：「在野外流浪的貓貓和狗狗，也算是野生動物嗎？」張雅林表示，其實台灣沒有原生的犬科動物，而貓科也僅剩石虎一種。我們現在所見的貓狗，有的是很久以前跟著先民來到台灣，或因市場需求引入的，後來因棄養、放養或逃逸等緣故，才會在野外遊蕩，所以貓狗並不是野生動物。　

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

例如上圖就是一隻台灣原生的領角鴞，樹洞是牠們很好的繁殖地，牠們會在裡面生蛋照顧寶寶。有時學飛中的幼鳥，技巧和體力不夠好，所以會從樹上掉下來，這時我們可以撿起來放回樹上，等待親鳥回來照顧牠，就是對牠的幫助。（事實上，鳥類並不會因為人類觸碰的氣味，而放棄孩子。）

不過，很多時候民眾會出自善心，將拾獲的鳥兒養起來，想等到牠身體好了再野放，但如果沒有正確的知識跟觀念，並盡速將傷鳥送至救傷單位，很可能會讓牠們失去重返自然的機會。像圖中這隻領角鴞寶寶，因為被人餵食了白飯，結果讓牠吃壞肚子。

撿到野鳥怎麼辦？
其實台灣各縣市有許多單位，可以幫助受傷或生病的野生動物，例如台北地區可以聯絡台北鳥會野鳥救傷中心；如果是猛禽（老鷹、貓頭鷹），可以找台灣猛禽研究會；像是松鼠、白鼻心等哺乳類動物，可以找動保處來處理；或撥打1999市民專線尋求協助。

如果拾獲受傷的野鳥，請使用有戳洞透氣的紙箱來安置，裡面放毛巾或揉皺的報紙保護牠避免碰撞，接著盡速送到救傷單位。若傷鳥摸起來冷冷的、失溫了，可將暖暖包放在紙箱外側來保溫，以免鳥兒燙傷。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

除了不撿回家飼養，也請不要購買
當開始有人想飼養野生動物的時候，就會面臨盜獵的問題。張雅林說：「野生動物很可愛，但這些動物怎麼來？只要有人想買，就會有人為了獲利去抓牠們來賣。

盜獵者會在山裡架設鳥網、陷阱來捕捉野生動物。如下圖的石虎中了捕獸鋏，是被友善動物的人發現之後帶來救傷單位治療，因前肢潰爛必須截肢，從此無法再回到野外生活。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

購買造成盜獵，盜獵又造成骨肉分離
至於可愛動物的小寶寶，大部分都是盜獵者去野外挖野生動物的巢穴得來，這在台灣都是違法的行為。

現在網路非常發達，有些盜獵者抓了野生動物，就直接PO上網販賣。有的標題寫著「新貨下山」，這種幾乎都是山上偷抓；或有人每年都去掏同一窩的小鳥蛋，說「這是今年所生的第四窩」，也就是鳥的爸爸媽媽都做白工，小寶寶全部被他偷走。

如果我們去購買，就是間接造成小寶寶跟牠們的爸爸媽媽骨肉分離的人。你可以想像一隻鳥媽媽或松鼠媽媽，為了族群能夠繁衍下去，必須花很大力氣才能誕生牠們的下一代，離開爸爸媽媽身邊的小生命，牠們的未來令人擔憂。」

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

還有一個嚴重的盜獵問題是走私。例如台灣保育類食蛇龜，現在數量已經非常稀少了，少到研究人員想在野外找到牠們都非常困難。主要原因是中國對龜的需求量非常大，野外的龜被養殖戶抓去飼養，繁殖小龜再拿來賣。大規模的盜獵與走私，導致台灣的食蛇龜面臨嚴峻的生存危機。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

野生動物的爸媽才是最好的照顧者
「2016年暑假，我們在兩個禮拜內就收到三隻貓頭鷹幼鳥，通報的民眾發現牠們被裝在箱子裡並棄置在公園，身上有明顯被人飼養過的痕跡（例如限制行動的腳鍊或扣環），而且都有嚴重的健康問題。」張雅林說。

其實野生動物的照養不容易，需要相當的專業知識。在自然環境裡，鳥寶寶的爸爸媽媽會餵養牠的孩子多樣化的食物，像圖中被人非法私養的領角鴞，就因營養不良導致骨頭被身體重量壓斷，造成多處嚴重的骨折。

「這三隻從小失去爸媽照顧的小貓頭鷹獲救後，最終還是沒辦法成功的長大，如果牠們能夠及早受到專業救傷人員的照顧，或許會有不一樣的結局。」

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

野鳥被養得非常糟糕的案例很多。例如大冠鷲因為營養失調變成「禿鷹」（下圖左下）；或是又叫長尾山娘的台灣藍鵲，美麗的尾羽被養到全部斷掉（下圖右上）。這些鳥兒在野生動物急救站，都花了保育員很長時間與大量的心血，調養後才有機會重新野放。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

雖然這些被人為飼養過的野生動物，經過後天的矯正、加強野外求生技巧，但野放仍有失敗的可能。例如下圖，是電影《老鷹想飛》中的黑鳶，2017年全台同步調查已剩不到600隻。

這隻曾經被人非法飼養的黑鳶，在台南市一處洗車場徘徊乞食被發現，保育人員花了4個月時間與力氣，對牠進行野放訓練，確保牠有獵食能力。結果野放後牠在某個渡假村被人餵了牛肉乾等零食，又開始依賴人類餵食，直到被業者以騷擾遊客為由驅離，最後餓死在臨近休息站的草叢裡。

這也就是為何野生動物的爸爸媽媽才是最好的照顧者，因為牠們比人類更適合照顧小寶寶，也會好好教導牠們獵食、生存的技巧，讓下一代有更好的機會在野外存活。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

飼養台灣獼猴又是另一個大問題。很多人看到小猴子很可愛就想養一隻，直到猴子長大後開始發情，變得很兇甚至咬人，飼主才來野生動物急救站，想要做野放(棄)訓練(養)，以為經過訓練就可以讓牠重回山林。

但事實上從小被當成寵物養大的猴子，是無法經由訓練回到野外的，因為台灣獼猴是群居動物，出生開始就跟著猴群社會化，學習與同伴的溝通及生存技能，人為飼養的個體無法融入猴群，就算野放，也可能滋擾附近的居民，最終只能長期收容，對收容單位造成莫大的困擾。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

真心喜歡動物，你可以怎麼做？
若有飼養同伴動物的需求，許多公立收容單位、民間動物救援團體，有不少毛小孩正在等待一個家，可以朝這些方向去尋找，而不要參與違法又製造傷害的野生動物買賣。

此外，飼養貓狗不放養，外出時也請使用提籠或牽繩，以避免車禍、誤食毒餌、人為蓄意攻擊等風險，也能避免在戶外與野生動物發生衝突

野生動物被貓狗攻擊的案例，例如穿山甲，通常會先被咬斷尾巴，牠們雖然有堅硬的鱗甲，仍然無法抵擋狗的利齒。尾巴的重要功能，除了用來爬樹、保持身體平衡，穿山甲媽媽也需要它來照顧下一代，讓小寶寶抱在牠的尾巴上移動，失去尾巴會有很大的影響，甚至丟掉性命。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

下圖三隻被貓攻擊的棕三趾鶉，都是在外遊蕩的家貓叼回家後，飼主發現才緊急送至野生動物急救站的案例。因此，我們不放養家中寵物、落實飼主責任，不僅能保護野生動物，也確保自家毛孩的安全。

▲▼ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？。（圖／野生動物急救站保育員張雅林）

我可以為野生動物做什麼？
總結以上的資訊，第一，不要買賣，就沒有傷害；第二，如果撿到野生動物，請不要嘗試飼養，並在黃金救援時間內將牠送到救傷單位，就是最好的幫助；最後是，飼養貓狗等寵物，我們不放養、也不棄養
 
張雅林保育員還提到，公園裡的動物，無論是外來種的鴿子或原生種的松鼠，都不要去餵食牠們。因為人類的食物並不是野生動物該吃的，而且野生動物也會因此改變覓食習性與行為，影響自然環境的平衡。

她說：「不恰當的善意，反而會造成傷害。避免干擾野生動物的生活，才是對野生動物的保護與關愛的實踐。

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。

關鍵字： 挺挺動物小學堂當代動物思潮野生動物寵物野生動物急救站保育員張雅林

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