害牠失去「求生技巧」…活活餓死　撿到野生動物千萬母湯自己養

▲ 危機「飼」伏：為什麼不能養野生動物當寵物？（圖／野生動物急救站保育員張雅林提供，下同）



文／動物當代思潮、圖／野生動物急救站保育員張雅林



由挺挺網絡社會企業主辦的2018年「挺挺動物小學堂」，為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。



你是否覺得到公園遊憩時，餵餵松鼠、小鳥很詩情畫意呢？你是否聽過有人掏了整窩的小鳥，還自豪「我帶回家養，就是做保育」呢？──千萬母湯喔！由於我們對野生動物不夠了解，這些看似友善的行為，都有可能愛之適足以害之！現在讓我們一起來聽聽「野生動物急救站」保育員張雅林怎麼說。

「野生動物急救站」是做什麼的？

「人生病了要去醫院看醫生，家裡的毛小孩生病了要去動物醫院，但住在外面的野生動物受傷或生病的話，該怎麼辦呢？這時就可以打電話給野生動物急救站。」保育員張雅林說，因為醫療救援傷病的野生動物，並幫助牠們重返大自然，正是野生動物急救站最重要的工作。



「但我們有時會發現，野生動物受傷的原因是被人為飼養，後來『養壞掉了』才送來急救站。」因此她認為，首先我們必須知道何謂「野生動物」？再進一步了解為何不要飼養牠們當寵物？

什麼是台灣的野生動物？

本篇談到的野生動物，是靠「自己的力量」來到台灣這塊土地，並在野外生活、沒有被人飼養過的。如果是「人為因素」來到台灣，不論是刻意引入或不小心跟著船隻進來，就不能算在地原生的野生動物。



有人會問：「在野外流浪的貓貓和狗狗，也算是野生動物嗎？」張雅林表示，其實台灣沒有原生的犬科動物，而貓科也僅剩石虎一種。我們現在所見的貓狗，有的是很久以前跟著先民來到台灣，或因市場需求引入的，後來因棄養、放養或逃逸等緣故，才會在野外遊蕩，所以貓狗並不是野生動物。





例如上圖就是一隻台灣原生的領角鴞，樹洞是牠們很好的繁殖地，牠們會在裡面生蛋照顧寶寶。有時學飛中的幼鳥，技巧和體力不夠好，所以會從樹上掉下來，這時我們可以撿起來放回樹上，等待親鳥回來照顧牠，就是對牠的幫助。（事實上，鳥類並不會因為人類觸碰的氣味，而放棄孩子。）



不過，很多時候民眾會出自善心，將拾獲的鳥兒養起來，想等到牠身體好了再野放，但如果沒有正確的知識跟觀念，並盡速將傷鳥送至救傷單位，很可能會讓牠們失去重返自然的機會。像圖中這隻領角鴞寶寶，因為被人餵食了白飯，結果讓牠吃壞肚子。

撿到野鳥怎麼辦？

其實台灣各縣市有許多單位，可以幫助受傷或生病的野生動物，例如台北地區可以聯絡台北鳥會野鳥救傷中心；如果是猛禽（老鷹、貓頭鷹），可以找台灣猛禽研究會；像是松鼠、白鼻心等哺乳類動物，可以找動保處來處理；或撥打1999市民專線尋求協助。



如果拾獲受傷的野鳥，請使用有戳洞透氣的紙箱來安置，裡面放毛巾或揉皺的報紙保護牠避免碰撞，接著盡速送到救傷單位。若傷鳥摸起來冷冷的、失溫了，可將暖暖包放在紙箱外側來保溫，以免鳥兒燙傷。

除了不撿回家飼養，也請不要購買

當開始有人想飼養野生動物的時候，就會面臨盜獵的問題。張雅林說：「野生動物很可愛，但這些動物怎麼來？只要有人想買，就會有人為了獲利去抓牠們來賣。」



盜獵者會在山裡架設鳥網、陷阱來捕捉野生動物。如下圖的石虎中了捕獸鋏，是被友善動物的人發現之後帶來救傷單位治療，因前肢潰爛必須截肢，從此無法再回到野外生活。





購買造成盜獵，盜獵又造成骨肉分離

至於可愛動物的小寶寶，大部分都是盜獵者去野外挖野生動物的巢穴得來，這在台灣都是違法的行為。



現在網路非常發達，有些盜獵者抓了野生動物，就直接PO上網販賣。有的標題寫著「新貨下山」，這種幾乎都是山上偷抓；或有人每年都去掏同一窩的小鳥蛋，說「這是今年所生的第四窩」，也就是鳥的爸爸媽媽都做白工，小寶寶全部被他偷走。



「如果我們去購買，就是間接造成小寶寶跟牠們的爸爸媽媽骨肉分離的人。你可以想像一隻鳥媽媽或松鼠媽媽，為了族群能夠繁衍下去，必須花很大力氣才能誕生牠們的下一代，離開爸爸媽媽身邊的小生命，牠們的未來令人擔憂。」

還有一個嚴重的盜獵問題是走私。例如台灣保育類食蛇龜，現在數量已經非常稀少了，少到研究人員想在野外找到牠們都非常困難。主要原因是中國對龜的需求量非常大，野外的龜被養殖戶抓去飼養，繁殖小龜再拿來賣。大規模的盜獵與走私，導致台灣的食蛇龜面臨嚴峻的生存危機。

野生動物的爸媽才是最好的照顧者

「2016年暑假，我們在兩個禮拜內就收到三隻貓頭鷹幼鳥，通報的民眾發現牠們被裝在箱子裡並棄置在公園，身上有明顯被人飼養過的痕跡（例如限制行動的腳鍊或扣環），而且都有嚴重的健康問題。」張雅林說。



其實野生動物的照養不容易，需要相當的專業知識。在自然環境裡，鳥寶寶的爸爸媽媽會餵養牠的孩子多樣化的食物，像圖中被人非法私養的領角鴞，就因營養不良導致骨頭被身體重量壓斷，造成多處嚴重的骨折。



「這三隻從小失去爸媽照顧的小貓頭鷹獲救後，最終還是沒辦法成功的長大，如果牠們能夠及早受到專業救傷人員的照顧，或許會有不一樣的結局。」

野鳥被養得非常糟糕的案例很多。例如大冠鷲因為營養失調變成「禿鷹」（下圖左下）；或是又叫長尾山娘的台灣藍鵲，美麗的尾羽被養到全部斷掉（下圖右上）。這些鳥兒在野生動物急救站，都花了保育員很長時間與大量的心血，調養後才有機會重新野放。

雖然這些被人為飼養過的野生動物，經過後天的矯正、加強野外求生技巧，但野放仍有失敗的可能。例如下圖，是電影《老鷹想飛》中的黑鳶，2017年全台同步調查已剩不到600隻。



這隻曾經被人非法飼養的黑鳶，在台南市一處洗車場徘徊乞食被發現，保育人員花了4個月時間與力氣，對牠進行野放訓練，確保牠有獵食能力。結果野放後牠在某個渡假村被人餵了牛肉乾等零食，又開始依賴人類餵食，直到被業者以騷擾遊客為由驅離，最後餓死在臨近休息站的草叢裡。



「這也就是為何野生動物的爸爸媽媽才是最好的照顧者，因為牠們比人類更適合照顧小寶寶，也會好好教導牠們獵食、生存的技巧，讓下一代有更好的機會在野外存活。」





飼養台灣獼猴又是另一個大問題。很多人看到小猴子很可愛就想養一隻，直到猴子長大後開始發情，變得很兇甚至咬人，飼主才來野生動物急救站，想要做野放(棄)訓練(養)，以為經過訓練就可以讓牠重回山林。



但事實上從小被當成寵物養大的猴子，是無法經由訓練回到野外的，因為台灣獼猴是群居動物，出生開始就跟著猴群社會化，學習與同伴的溝通及生存技能，人為飼養的個體無法融入猴群，就算野放，也可能滋擾附近的居民，最終只能長期收容，對收容單位造成莫大的困擾。

真心喜歡動物，你可以怎麼做？

若有飼養同伴動物的需求，許多公立收容單位、民間動物救援團體，有不少毛小孩正在等待一個家，可以朝這些方向去尋找，而不要參與違法又製造傷害的野生動物買賣。



此外，飼養貓狗不放養，外出時也請使用提籠或牽繩，以避免車禍、誤食毒餌、人為蓄意攻擊等風險，也能避免在戶外與野生動物發生衝突。



野生動物被貓狗攻擊的案例，例如穿山甲，通常會先被咬斷尾巴，牠們雖然有堅硬的鱗甲，仍然無法抵擋狗的利齒。尾巴的重要功能，除了用來爬樹、保持身體平衡，穿山甲媽媽也需要它來照顧下一代，讓小寶寶抱在牠的尾巴上移動，失去尾巴會有很大的影響，甚至丟掉性命。





下圖三隻被貓攻擊的棕三趾鶉，都是在外遊蕩的家貓叼回家後，飼主發現才緊急送至野生動物急救站的案例。因此，我們不放養家中寵物、落實飼主責任，不僅能保護野生動物，也確保自家毛孩的安全。

我可以為野生動物做什麼？

總結以上的資訊，第一，不要買賣，就沒有傷害；第二，如果撿到野生動物，請不要嘗試飼養，並在黃金救援時間內將牠送到救傷單位，就是最好的幫助；最後是，飼養貓狗等寵物，我們不放養、也不棄養。



張雅林保育員還提到，公園裡的動物，無論是外來種的鴿子或原生種的松鼠，都不要去餵食牠們。因為人類的食物並不是野生動物該吃的，而且野生動物也會因此改變覓食習性與行為，影響自然環境的平衡。



她說：「不恰當的善意，反而會造成傷害。避免干擾野生動物的生活，才是對野生動物的保護與關愛的實踐。」

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。