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跟外面同伴嗷嗷叫　翹家柴「手牽手」探頭策畫：逃亡路線……

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▲白柴牛奶和赤柴米漿。（圖／網友Jesse Chuan授權提供）

一起相約私奔。（圖／網友Jesse Chuan授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

手牽手我們一起走！白柴「牛奶」和赤柴「米漿」是翹家慣犯，這天爸拔從監視器上發現，兄弟倆同時探頭和外面的汪汪對話，雙方像是在密謀計畫。好玩的是，因為鐵門反射讓兩人的手像是牽在一起，爸拔Jesse Chuan看到後笑說，「是相約一起逃家嘛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬相約逃家。（圖／網友Jesse Chuan授權提供）

聰明的牠們，還會自己開門偷溜出去玩。

爸拔說，牛奶和米漿會開家裡的門，時常趁別人不注意時偷溜出去，等到玩累了才會回家，有次還沾滿鬼針草髒兮兮地跑回來，不過聰明的牠們，知道自己犯錯後會立刻躺平求饒。

照片中可以看到，兄弟倆聽到外面同伴的聲音後，就踮腳探頭，雙方還互相凹凹叫，彷彿在策畫重大事件，由於鐵門反射的緣故，讓兩人的手勾在一塊，就好像一起翹家。Jesse Chuan也提到，「後來怕貪玩的牠們又開門偷溜，於是請人加裝一到鎖，所以這次才沒有脫逃成功。」

▲白柴牛奶和赤柴米漿。（圖／網友Jesse Chuan授權提供）

每次把自己搞得髒兮兮後，才會回家躺平求饒。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來許多柴友熱議，紛紛在底下留言表示，「他們在計畫怎麼私奔」、「逃亡路線這樣這樣這樣」、「會不會這時候狼狽為奸，一起越獄」、「在一起！在一起！」、「好可愛」、「白柴反射的啦」、「笑死」、「柴犬就是有特異功能」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲白柴牛奶和赤柴米漿。（圖／網友Jesse Chuan授權提供）

調皮搗蛋的牛奶和米漿。

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關鍵字： 柴犬赤柴白柴

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