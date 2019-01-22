以為放飯了！柯基興奮踏踏討吃　聽到「誰幹的」秒躲籠

▲柯基：爸饒了我啊！別打我！（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

闖禍的小孩不給飯吃！這天爸爸故意大喊「奶茶吃飯了！」引誘家中的柯基走出房門，興奮的奶茶伴隨愉快踏踏腳步來到把拔身邊，期待著今天又吃什麼好料，這時爸爸卻突然收起碗扳著一張嚴肅臉說「誰幹的？」沒想到奶茶看到滿是垃圾的地板後，直接轉身躲進籠子，甚至把自己關起來，委屈地想要向爸爸求情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

許姓網友在臉書公開社團「爆笑公社」中轉發這則影片，闖了禍的柯基把垃圾桶打翻，地上佈滿了髒亂的衛生紙，爸爸見狀後差點氣炸，於是故意拿出一碗飼料，引誘毛孩出來認罪，正當奶茶聽到放飯的消息時，臉上掛著燦笑跑到客廳，下秒卻被爸爸質問，一時心虛的牠只能默默把自己關到籠子裡好好反省，這一幕讓網友看了全笑翻！

影片上傳至臉書後，網友們紛紛在底下留言笑道，「識時務者為俊傑」、「我自首，我反省」、「完美的不在場證明」、「怎麼那麼可愛哈哈哈」、「好聰明喔」、「很有自知之明喔」、「跟胖虎一模一樣做壞事都心虛」、「太萌哈哈哈哈」、「還記得要關門」、「很明顯不是牠」、「竟然聽得懂人話！」、「神犬成精了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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