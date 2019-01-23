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輕碰就慘叫！異形蛙「哥吉拉音」狂奔　萬網嚇歪...釣出神人揭真相

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「異形蛙」哥吉拉音狂奔，神人解密。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA）

▲主人輕輕摸了一下青蛙的頭。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA

寵物小組／綜合報導

這樣子的青蛙你有看過嗎！？網路上最近瘋傳一段新奇影片，內容是有隻外型神似草仔粿的「異形蛙」，這天才被主人輕輕摸了一下頭部，結果下秒牠便嚇得直奔逃跑，過程中還發出類似哥吉拉那樣刺耳、高頻的聲音，嚇壞4萬多名網友，不過也意外釣出專業蛙友來替影片中的青蛙解密。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書知名粉專《颱風大肆虐》上周日分享一段視頻並驚訝註解，「這隻是異形嗎！？」畫面中可見，長相奇特的小青蛙趴在地板上，眼神直視著前方，看似在休息發呆；只見下秒當主人的手摸了摸青蛙的頭部，牠居然快速地爬腿逃跑，而且一路發出高音頻的慘叫聲，直到撞到牆壁牠才安靜下來。

「異形蛙」哥吉拉音狂奔，神人解密。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA）

▲下秒牠便嚇得尖叫逃跑。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA）

「異形蛙」哥吉拉音狂奔，神人解密。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA）

▲直到撞到牆為止。（圖／翻攝自臉書粉專《颱風大肆虐》／Twitter@FLICTERIA）

影片引發萬名網友熱議，許多人紛紛在底下留言說，「能醜到可愛的也是一種境界」、「草仔粿？」、「這到底是什麼東西！？」、「也太特別的青蛙了吧」、「聽到叫聲整個嚇到了」、「是哥吉拉的聲音」、「這我不行」、「感覺像是會出現在卡通裡的生物」、「不舒服...」、「第一次對動物感到害怕」。

不過也有對蛙類很了解的網友一眼就認出來，這其實是一種叫做「小丑蛙」的生物。小丑蛙又被稱為貓眼珍珠蛙，因為相貌醜陋、長相古怪，反而吸引了不少飼主的喜愛，有許多人都會飼養牠來做為寵物；此外，別看牠外型呆萌，其實小丑蛙不只泳技高強而且身體很靈活喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 青蛙小丑蛙臉書異形蛙哥吉拉

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