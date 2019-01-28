倒數2天了！寵物雲消費滿666抽「東京來回機票」　還有紅包等你拿

寵物小組／綜合報導

年關將近，東森寵物雲商店準備了豪華超值抽獎活動！1月23日起，為期一週，只要到各實體店面消費滿666元，並且加入會員，即可獲得抽獎資格，「東京雙人來回機票」、現金紅包以及其他精美禮品等你來拿，各位爸爸媽媽快帶著毛孩買新衣、買零食，一起過個好年吧！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲東森寵物雲寵物年貨大街。（圖／記者王語薇攝）

▲快到寵物雲商店買「年貨」、過好年又可以抽大獎！（圖／記者王語薇攝）

此次快閃抽獎活動，以「會員編號」為依據開獎，每日限定1次機會，但若隔天再次消費滿666元，則又可再獲得1次抽獎資格，除此之外，也必須妥善保管發票，做為兌獎憑證。從1月23日至29日，敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁，也許下一位幸運得主就是您喔～（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

►►►詳情請上活動網站

▲東森寵物雲送你出國玩！ 消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）



【獎品清單】

★★★大獎：日本東京來回雙人機票一天一組，7天總計28張

★★特別獎：紅包現金獎200元一天20份，7天總計140份

★普獎：ETtoday小禮，一天50份，7天總計350份

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號





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