特別企劃／媽碎唸千百理由嫌棄→拿自己衣服包緊汪孫「怕牠們冷」

▲媽媽以前碎唸各種理由反對，現在全轉變成對毛孩的關心。（圖／飼主張十月提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／飼主張十月

魯蛋（公）和黑糖（母）是一對年約3、4歲的吉娃娃。

媽媽從以前就很反對養狗、養貓，各式各樣的理由都曾經說過，像是擔心我們鼻子過敏、有味道、掉毛、大小便麻煩……。所以，我趁到外地工作時偷養了，而且一養就2隻，有一次過年時，因為不想讓寶貝們住寵物旅館，所以一定得帶回去，她也是各種嫌棄，唸我「講不聽！」、「快拿去送人」、「不准上床！」、「厚！到處都是毛，很髒！」這些都是常出現的詞彙。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

後來，帶回去的次數多了，漸漸發現媽媽脫口關心寶貝的話也愈來愈多了，「牠們只吃飼料？吃那個夠嗎？要不要煮肉給牠們吃？」、「睡那個會不會冷？我有不要的衣服，可以給牠墊」、「牠們會吃這個嗎？可以吃水果嗎？」有次我幫牠們洗澡，媽媽也很快地找毛巾給寶貝擦，還擔心牠們會冷，出門時也都會問要不要帶出去走一走，現在還讓牠們到床上躺、吃東西……。

現在，魯蛋看到我媽，比看到我還興奮，怕生的黑糖會窩在我媽身邊。只能說小傢伙們收服人心的功力，真不是蓋的！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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