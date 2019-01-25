忠犬守護離世主人3天！她收編後堅持跟緊緊　原因讓人噴淚

▲汪：主人～我好想你。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

狗狗是人類最忠誠的好朋友！在重慶的的江北，每天都會看到有隻汪汪陪著指揮交通的阿姨上下班。事實上，牠的原主人在4年前意外去世，後來經常穿梭在人來人往的到路上，尋找主人的蹤影，好心的阿姨見狀後決定收養，不過只要提起前主人，汪汪就會變得非常低落，還眼中帶淚地發出悲鳴聲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲好心的阿姨決定給狗狗一個家，讓牠不再孤單流浪。

根據《梨視頻》報導，阿姨的描述，「不知主人離世的汪汪，呆呆的在殯儀館外守護了3天，有好心人放水和食物在牠身旁，但牠都沒什麼吃，只是不斷尋找熟悉的身影，我擔心牠的安危，就決定收編回家照顧。」之後，狗狗都會陪阿姨一起上下班，有時天氣不好，想說讓汪汪待在家休息，不過牠依舊堅持跟著出門，可能怕新主人離開自己的視線後，就一去不復返，再也沒有機會見面。

▲汪汪怕主人又消失不見，所以連上廁所都緊緊跟隨。

不過充滿靈性的汪汪，如果聽到前主人的事，淚水就會在眼眶不停打轉，還會面露哀傷地發出低鳴哭聲，讓人看了十分不捨。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪汪每天都會陪阿姨上下班。



▼更多精彩影音