訪貓島被數十喵包圍！　男神亨利高汀拋硬漢形象：我想定居這

▲亨利高汀搭乘交通工具，深入當地文化。（圖／TLC旅遊生活頻道提供，下同）

寵物小組／綜合報導

貓咪的魅力任誰也無法擋！新一代男神亨利高汀，因演出瘋狂亞洲富豪而走紅，私底下的他不僅熱愛旅行，也是「標準的貓奴」，透過TLC《日本鐵道行》的旅遊節目，他將帶領觀眾從北到南探訪八個地區，深入了解當地文化，並前往貓奴一生必訪的宮城縣的田代島，享受被貓群圍繞的快感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪都無法抵擋男神的魅力。

日本鐵道行其中一站來到位於宮城縣的田代島，島上的貓咪數量遠遠超過居住人口的三到六倍，因此又是日本著名的「貓島」，而男神亨利高汀一踏進小島，就被數十隻喵星人包圍。而身為專業貓奴的亨利高汀，常被周遭朋友笑說是，「Cat Whisperer」，現在則被這群萌喵發射的可愛光波給融化，瞬間拋開硬漢形象，並對著鏡頭直呼，「我想定居在這」，意外展現他可愛的一面。

▲在蔚藍的海上划船。

亨利高汀也來到友人推薦的福島縣大內宿的下鄉町，體驗在地特色美食，並以「大蔥」代替筷子地吃起蕎麥麵，他幽默表示，「沒想到大蔥的形狀還挺符合人體工學。」。

亨利高汀在節目中展現對旅遊的熱愛、探索異地文化的好奇心，也珍惜與大自然相處的時光，更對當地居民的友善待客之道，印象深刻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲用大蔥代替筷子吃蕎麥麵的亨利。





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